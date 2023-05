Ufo sul cielo di Matera? Non è la prima volta…

…Tranquilli. Antonio Serravezza ha la vista buona e si è limitato a fotografare e a osservare quelle tre frecce luminose comparse nella tarda serata di giovedì 25 maggio, dalla sua casa del rione Agna, dove le strada hanno i nomi delle costellazioni. Oggetti non identificati. Ufo per farla breve.A scienziati ed esperti il compito di sciogliere ogni dubbio. Certo, dopo l’arrivo di frammenti di meteoriti sulla casa dei Losignore, Matera si sta ricavando uno spazio…nei percorsi e negli studi astrali, avviati 40 anni con il Centro di geodesia spaziale. Occhi aperti allora, in attesa di ragguagli e avvistamenti. Missione astrale permanente.

L’AVVISTAMENTO DI SERRAVEZZA

Non ci credevo agli UFO fino a ieri sera quando sono uscito di casa per mettere fuori dal cancello il contenitore dell’ immondizia. Come mi sono girato per rientrare in casa sono stato attirato da tre frecce luminose in cielo che in un attimo sono volate via nel nulla nel chiarore opaco che emetteva una splendente luna. Erano precisamente le 22:34, così ha segnato il mio cellulare. Certo è che se non avessi visto con i miei occhi e non avessi avuto prontezza di spirito a riprendere quella situazione forse avrei continuato a non credere ai tanti avvistamenti di UFO che si manifestano negligenza ultimi mesi nella vicina Puglia, anche nella vicina provincia di Taranto. Mah che dire aspettiamo che si manifestino realmente atterrando magari sulla Murgia o alla Cava del Sole? Noi li aspettiamo!