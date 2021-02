Tutto vero. E domani, venerdi 12 febbraio, sulla statale 96 per Bari, nella direzione di marcia Altamura-Matera, la Polizia Municipale di Toritto effettuerà il controllo elettronico della velocità con l’autovelox. L’avviso è stato pubblicato sulla pagina facebook del Comune. Controlli che saranno effettuati con cartelli in bella vista con la dicitura del servizio in corso e della polizia municipale. L’invito è quello di rispettare i limiti di velocità. Si evitano sanzioni e decurtazioni di punti sulla patente. E poi…attendiamo Burian, il vento degli Urali, che, statene certi, supererà di gran lunga i limiti dei 1000 chilometri orari…fino a gelare la neve. Che fa concilia?

AVVISO Dl POSIZIONAMENTO AUTOVELOX dalla pagina FB del Comune di Toritto

Servizio di rilevamento elettronico della velocità tramite Autovelox Mobile

Il Comando di Polizia Locale di Toritto rende noto che, da VENERDI 12 FEBBRAIO 2021, verrà predisposto il rilevamento elettronico della velocità mobile al fine di contrastare le violazioni previste dal C.d.S. nel territorio del comune di Toritto. L’attività di controllo elettronico della velocità sarà effettuata, inizialmente, sulla SS 96 con direzione di marcia Altamura – Matera.

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno presegnalate, ai sensi di legge, dall’apposito cartello stradale ad alta visibilità contenente l’iscrizione “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’” nonché da cartello, indicante il simbolo della Polizia Locale, posizionato in prossimità della postazione.

L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia Locale di Toritto.

I giorni di posizionamento nelle varie strade verrà comunicato in Prefettura e potrà subire variazioni in relazione a sopravvenute e imprevedibili esigenze.

Il Comandante della P.L.

Comm. Miriana Carparelli