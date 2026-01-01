Ueeeh. Due bebè in Basilicata aprono il 2026. E nessun ferito grave

Non poteva che iniziare meglio in Basilicata il nuovo anno, viste le culle semivuote dell’anno passato e della costante emigrazione di giovani verso altre regioni e all’estero. La cicogna, come si diceva un tempo, ha portato due maschietti. Il primo, nato poco dopo la mezzanotte (chissà che non sia un primato..) si chiama Alessandro è nato a l’ospedale di Lagonegro( Potenza).I suoi genitori sono di fuori regione. Ma va bene per le statistiche della Basilicata. A Matera l’altra nascita con il piccolo Liam, figlio di materani, nato alle 3,49. Auguri ai genitori e tanta fortuna ai piccoli. Sul fronte dei botti’, che hanno risuonato un po’ ovunque, non si registrano feriti gravi. Nella norma. Qualche caso di eccesso da abuso di alcol e cibo ma nulla più. Famiglie lucane e turisti, come accaduto a Matera con Coez e a Potenza (Alex Wise), hanno preferito le feste in piazza, in sale o ristoranti, in casa. Buon anno all’insegna della salute e del lavoro per tutti. Qualcuno spera nella buona sorte, in una vincita alla lotteria Italia, dopo aver consumato una cucchiaiata di lenticchie. Auguri.