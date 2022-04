E’ Cinzia Grenci la nuova presidente dell’Ucsi Basilicata (Unione Cattolica Stampa Italiana).

E’ stata eletta domenica 3 aprile 2022 a conclusione del congresso “Comunicare e ascoltare: le sfide dell’Ucsi di Basilicata” che si è svolto presso il Parco del Seminario a Potenza.

Un congresso giunto dopo alcuni mesi di commissariamento, in cui sono state gettate le linee guida per i prossimi quattro anni e principalmente rilanciare l’associazione come spazio aperto e laboratorio di idee per il territorio lucano ed extraregionale.

Cinzia Grenci è vice caporedattore della TGR della Basilicata. Con lei compongono il nuovo direttivo Francesco Loscalzo, redattore dell’Ansa Basilicata, vicepresidente; Domenico Ciancio, giornalista, tesoriere; Anna Giammetta, giornalista, responsabile della comunicazione; Marco Cerverizzo, docente di comunicazione e grafico-progettista in campo visivo, segretario; Lucia Nardiello, addetto stampa dell’IRCCS CROB di Rionero e Ada Serra, redattrice di Rai 3 Basilicata.

Al congresso regionale hanno preso parte anche il presidente nazionale dell’Ucsi, Vincenzo Varagona, e il segretario nazionale, Salvatore Di Salvo.

Sono intervenuti il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata, Mario Restaino, il presidente dell’Associazione Stampa di Basilicata, Angelo Oliveto, don Giuseppe Abbate, Consulente Ecclesiastico Ucsi Basilicata e S.E. Mons. Ciro Fanelli, delegato Episcopale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale di Basilicata.

“Lavoreremo per un’Ucsi aperta al territorio, che sia punto di riferimento per tutti sui temi caldi che come stampa ma come società civile tutta siamo chiamati ad affrontare – ha dichiarato la neo presidente. Un gruppo motivato di colleghi che, sostenuto dalla chiesa locale, desidera mettersi a disposizione della professione, nella consapevolezza che solo un’informazione libera e matura, affamata di verità, possa servire davvero le comunità in cui opera e la democrazia”.

Il Segretario Salvatore Di Salvo ha così commentato sul suo profilo Facebook: “Oggi è rinata un’ altra sezione regionale dell’Ucsi. La bellissima sezione dell’ UCSI Basilicata, che ho avuto l’onore e onere, insieme al presidente UCSI Nazionale Vincenzo Varagona, di condurre per mano in questi tre lunghi mesi di commissariamento. Sono stati intensi mesi di lavoro, confronto dialogo per la rinascita. Un grazie a Sua Ecc. Mons. #CiroFanelli, vescovo di Melfi e delegato Episcopale per le Comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale di Basilicata, a #VitoSacco, consigliere nazionale Ucsi, a Edmondo Soave, già presidente dell’ Ucsi Basilicata, al consulente Ecclesiastico don #GiuseppeAbbate e all’ ex presidente #MariaDeCarlo. Un augurio speciale alla nuova presidente #CinziaGrenci e al nuovo direttivo”.