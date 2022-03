Un seminario per “imparare” ad utilizzare le parole giuste in un momento terribile come un conflitto armato.

Come comunicare la guerra ma anche la speranza sarà, infatti, l’argomento del seminario organizzato a più voci dall’Ordine dei Giornalisti, dalla FNSI, dall’UCSI e USIGrai.

Si potrà partecipare gratuitamente seguendo la Diretta YouTube sul canale UCSI Tv e sulla pagina facebook UCSI Nazionale che si terrà venerdì 18 marzo alle ore 19.