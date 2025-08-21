Ucciso a Gaza Mohammad Shalaan, idolo del basket e della nazionale Palestinese

Tra i tanti palestinesi assassinati quotidianamente dall’esercito israeliano, con la vergognosa complicità dei paesi occidentali, si apprende che tra essi c’è anche Mohammad Shalaan, stella della nazionale di basket che è stato ucciso a a Khan Younis, nel sud di Gaza. Ne dà notizia Fanpage.it che ricorda come trattasi del “secondo sportivo scomparso in pochi giorni dopo Suleiman Al-Obaid, calciatore 41enne soprannominato il Pelé della Palestina perché aveva guidato la nazionale nella storica Coppa d’Asia del 2015. Shaalan ha giocato per diversi club locali e per la nazionale e ha vinto due titoli di Premier League, una Coppa della Striscia di Gaza e due Supercoppe. L’ex giocatore di basket era stato uno dei più rappresentativi della sua nazionale tra il 2005 e il 2012….. Ad annunciare la sua morte è stata la Federazione palestinese di pallacanestro: il quarantenne stava cercando di procurarsi cibo e medicine per la figlia Maryam, affetta da una grave insufficienza renale e setticemia, quando è stato raggiunto da un colpo sparato da un cecchino che non gli ha lasciato scampo.” In base ad un’inchiesta condotta dal Guardian in collaborazione con due siti di news dello Stato ebraico e sulla scorta dei dati dell’esercito israeliano, l’83% delle persone uccise a Gaza risultano essere civili. Altro che Hamas.

