Uccisi 5 giornalisti a Gaza. Fnsi chiede indagine Corte Penale su Israele. E l’Italia? Balbetta..

Aldilà delle proteste, delle prese di posizione tardive del nostro Governo e dei ‘consolidati’ amici di Israele che si sono affannati a difendere l’indifendibile, nonostante gli innocenti, i bambini falcidiati mentre erano in fila a Gaza per cercare di prendere i viveri giunti per terra e per mare, l’ennesima eliminazione di giornalisti e di volontari da parte dell’esercito della ”Stella di Davide” conferma che si vuole evitare che si racconti del genocidio (ed è il termine giusto) in atto. Servono sanzioni, come è stato fatto con Putin, e interrompere la fornitura di armi e di ogni altro aspetto logistico al premier israeliano Netanyahu aldilà delle pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ne ha sostenuto l’operato- aldilà degli appelli alla moderazione.



Ha preso posizione in maniera netta la Federazione nazionale della Stampa che ha chiesto alla Corte penale internazionale di aprire una indagine sulla morte dei giornalisti di Al Jazeera, in prima fila per fare il proprio dovere. E prima ancora, il 29 luglio scorso, la lettera aperta al Governo- della segretaria generale Alessandra Costante, con IfJ ed Efj-dal titolo lapidario ”Rimanere in silenzio è una vergogna!”. Il resto è cronaca di oggi. Dal Governo italiano servono i fatti. E sotto questo aspetto ricordiamo Giulio Andreotti che, nonostante la gobba, si sforzava di tenere la schiena dritta nel considerare e mediare con Europa e Stati Uniti sulle vicende del medio Oriente. Altri tempi, altri uomini…



Altri 5 giornalisti di Al Jazeera uccisi a Gaza, Fnsi: «La Corte penale internazionale apra un’indagine» Israele accusava il reporter Anas Al-Sharif di essere legato ad Hamas senza però fornire prove. «Non è la prima volta che giustifica l’uccisione di cronisti nella Striscia con l’accusa di complicità con i terroristi», dicono la segretaria generale Costante e il presidente Di Trapani, che rilevano: «In assenza di prove credibili si tratterebbe di una confessione di un crimine di guerra».

«L’esercito israeliano ha rivendicato l’uccisione mirata dei giornalisti di Al-Jazeera Anas Al-Sharif e Muhammad Karika, insieme ai cameramen Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. Erano in una tenda usata dalla stampa all’esterno dell’ospedale Shifa di Gaza. Israele accusava Anas Al-Sharif di essere il capo di una cellula di Hamas senza però mai fornire prove credibili. E questo comunque secondo Israele giustificherebbe l’assassinio di altri 4 operatori dell’informazione?». Lo affermano Alessandra Costante e Vittorio di Trapani, segretaria generale e presidente Fnsi, all’indomani dell’uccisione dei reporter, domenica 10 agosto 2025.

«Del resto – proseguono – non è la prima volta che Israele giustifica l’uccisione dei giornalisti a Gaza con l’accusa di complicità con Hamas. La novità questa volta è che individua l’obiettivo militare chiamandolo per nome. A questo punto Israele ha il dovere di fornire le prove contro Anas Al-Sharif. Pubblicamente. E credibili».

L’auspicio della Fnsi «è che tutte le organizzazioni internazionali dei giornalisti, quelle in difesa dei diritti umani e le istituzioni democratiche si uniscano nel pretendere che Israele le renda pubbliche e nel chiedere alla Corte penale internazionale di aprire una indagine su questa uccisione mirata. In assenza di prove credibili – concludono Costante e Di Trapani – si tratterebbe di una confessione di una violazione di un diritto umano sancito in leggi nazionali e internazionali: la libertà di stampa. Si tratterebbe di una confessione di un crimine di guerra».



Immediata la condanna di Al Jazeera Media Network per quello che l’emittente qatariota definisce «l’assassinio mirato» dei suoi corrispondenti da parte dell’esercito israeliano, in un altro «attacco palese e premeditato alla libertà di stampa». E il direttore di Al Jazeera English, Salah Negm, dice alla BBC che «non sorprende» che Israele affermi che al-Sharif fosse un membro di Hamas, aggiungendo che «non hanno provato nulla» e che è «ridicolo» che Israele continui a chiamare «terroristi» i giornalisti di Gaza.

«Dopo aver diffamato i giornalisti di Gaza con accuse infondate di essere ‘terroristi’, Israele ha ucciso cinque membri dello staff Al Jazeera. Prendere deliberatamente di mira i giornalisti è un crimine di guerra. I leader israeliani devono essere ritenuti responsabili», afferma il segretario generale della Ifj, Anthony Bellanger.

Sono almeno 180 – secondo i dati della Ifj – gli operatori dell’informazione uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 all’11 agosto 2025. (mf)



Gaza, lettera aperta al governo italiano: «Rimanere in silenzio è una vergogna». Iniziativa di Ifj, Efj e Fnsi La segretaria generale Alessandra Costante: «Ciò che sta accadendo a Gaza è un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità: la fame viene usata come arma. Gli unici testimoni rimasti di questi crimini e sofferenze sono i giornalisti locali, che con l’esplicito divieto di ingresso ai giornalisti stranieri, rischiano la vita ogni giorno per portare la verità al mondo. E ora anche loro vengono ridotti al silenzio dalla fame. L’Italia deve schierarsi dalla parte della verità, dell’umanità e del diritto internazionale».

Pubblichiamo di seguito e in allegato la lettera aperta inviata martedì 29 luglio 2025, raccogliendo l’invito del sindacato internazionale e di quello europeo dei giornalisti, dalla segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e ai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati:



Egregio Presidente del Consiglio,

Egregio Vice Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,

Egregi Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,

La fame come arma, il silenzio come complicità

Ci rivolgiamo a Voi in un momento in cui il mondo sta assistendo a una delle più gravi catastrofi umanitarie. La Federazione nazionale della Stampa italiana esprime profonda solidarietà a tutti i civili che oggi muoiono a Gaza perché il mondo non osa agire con decisione, e ai nostri colleghi giornalisti che, nonostante tutto, continuano a svolgere il loro dovere di raccontare la tragedia che lì si sta consumando.

A Gaza stiamo assistendo ad un uso sistematico e deliberato della fame come arma. Persone che da giorni non hanno accesso a cibo, acqua, forniture mediche o riparo. Bambini che muoiono di sfinimento tra le braccia di genitori che non possono nutrirli. Negli ospedali, i neonati soffrono di grave malnutrizione, mentre i convogli di aiuti umanitari rimangono bloccati. Questa non è la conseguenza di una catastrofe naturale: è una decisione politica, una forma di punizione collettiva orchestrata dal governo israeliano.

Ciò che sta accadendo a Gaza è un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità: la fame viene usata come arma e la negazione di beni di prima necessità – tra cui medicine e acqua pulita – sta avvenendo sotto gli occhi del mondo. E anche sotto i nostri occhi.

Gli unici testimoni rimasti di questi crimini e sofferenze sono i giornalisti locali, che con l’esplicito divieto di ingresso ai giornalisti stranieri, rischiano la vita ogni giorno per portare la verità al mondo. E ora anche loro vengono ridotti al silenzio dalla fame.

La Federazione Internazionale (Ifj), la Federazione Europea dei Giornalisti (Efj) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) avvertono che i giornalisti a Gaza hanno raggiunto il punto di collasso fisico: stanno perdendo le forze e, con esse, la capacità di svolgere il loro lavoro. Secondo i dati della Ifj, almeno 187 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi dall’inizio della guerra a Gaza. Le loro morti lanciano un messaggio pericoloso: la verità non deve essere ascoltata. Chiudendo Gaza ai giornalisti stranieri, l’esercito israeliano sta sopprimendo la libertà di espressione e il diritto del pubblico a sapere.



Stiamo assistendo al silenzio letterale delle voci della verità – i giornalisti – facendoli morire di fame, come tutta la popolazione di Gaza.

Chiediamo al Governo italiano di definire chiaramente la propria posizione sul genocidio/crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza. Chiediamo all’Italia di ripensare la propria posizione sull’Accordo tra UE e Israele, di sostenere l’urgente evacuazione dei civili in pericolo immediato, gli appelli internazionali affinché sia consentito l’accesso a Gaza ai giornalisti stranieri, la protezione dei giornalisti locali e l’avvio di un’indagine internazionale sull’uso della fame come crimine di guerra.

L’Italia deve schierarsi dalla parte della verità, dell’umanità e del diritto internazionale. Ci aspettiamo che il Governo italiano sostenga fermamente il diritto internazionale e la tutela dei diritti umani. Quando la verità viene soffocata nel silenzio, è nostro dovere parlare ancora più forte. È una vergogna morale e politica che il Governo italiano rimanga in silenzio in questo momento.

