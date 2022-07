”Uccio” Matera saluta lo scheletro massiccio 2022

Commosso, stanco, ma felice per un momento atteso per due anni, con quel carro trionfale che ha condiviso con lui il silenzio, gli auspici di una notte- finalmente giunta- che ha consegnato il giovane Eustachio” Uccio” Santochirico agli annali della Festa del 2 Luglio, insieme al manufatto di cartapesta ispirato al tema evangelico di Zaccheo e al pane nell’anno del congresso eucaristico nazionale. E ”Uccio” con l’umiltà e l’attaccamento responsabile alla festa ha atteso che lo scheletro massiccio, tirato da due coppie di muli, tornasse la notte scorsa alla ”fabbrica” del rione Piccianello in attesa dell’allestimento del 2023.

E tutti hanno dato una mano, per quell’ultimo adempimento, che lo ha visto sedersi poppa come l’auriga. Poi la foto ricordo insieme agli amici, agli angeli del carro, che hanno intonato un ritmico ”Uccio Matera, Uccio Matera” sulle note di una canzone del passato. Commosso ancora una volta, soddisfatto, per le tante attestazioni di stima ricevute e ora proteso a un’altra attesa che sta per finire. A breve, ci ha detto, convolerà a nozze con la graziosa compagna, che ha diviso con lui l’attesa per la festa. Auguri. La famiglia del 2 luglio si allarga, anche con i valori e i segni della Festa.