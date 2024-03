‘U FUCANOV IN OSTAGGGIO DELLA BUROCRAZIA

La lettera aperta di Vanni Saponaro

Egregio Sindaco di Matera Domenico Bennardi,

ieri sera ho girato un po’ di quartieri materani alla ricerca di un falò di San Giuseppe e con grande sorpresa e dispiacere non ne ho trovato neanche uno. Mi sono poi informato e pare che almeno uno sia stato fatto ad Agna e forse un altro nei pressi della chiesa di San Giuseppe nel quartiere San Giacomo.

In prima battuta ho pensato che questa tradizione stesse scomparendo, ma memore del numero di fuochi presenti solo qualche anno fa in tutti i quartieri, che facevano pensare all’esatto contrario, ho pensato che la mancanza di fuochi fosse dovuta a un divieto del Comune di Matera o della Prefettura.

Avevo sentito a riguardo di una delibera e l’ho cercata. Ho trovato “le linee guida” sul sito istituzionale del Comune in cui si fa riferimento a una delibera dell’anno precedente. In questa comunicazione giustamente si scrive di una “tradizione” e di “un rituale” associato alla purificazione e alla consacrazione (di non so cosa), per poi specificare che per realizzare questi falò tradizionali è necessario richiedere una autorizzazione alla Prefettura perché, niente di meno, questa tradizione rientrerebbe nei casi del TULPS, il regolamento di Pubblica Sicurezza. Ho trovato nei contenuti di questa comunicazione una sorta di sdoppiamento, un ossimoro.

Mi rendo conto che lasciare nelle mani di gruppi di ragazzini minorenni che spesso non sono accompagnati da adulti, l’accensione di falò anche di grandi dimensioni non sia il massimo e ritengo sia giusta una regolamentazione o meglio una supervisione da parte di adulti, ma da qui a richiedere una autorizzazione alla Questura ce ne passa.

Il Comune in questo modo, come spesso accade nello scarica-barile verso la Prefettura, tradisce uno dei suoi ruoli fondamentali che è quello insito nel suo nome, cioè la realizzazione della comunità o quanto meno la sua salvaguardia. Non bisogna avere una laurea in Antropologia per comprendere il valore simbolico e comunitario di un falò rituale che ricade nel periodo astronomico dell’Equinozio di Primavera. Infatti, liquidare il falò di San Giuseppe come un rito di consacrazione o come altri fanno di origine “pagana”, tradirebbe una profonda miopia nei confronti del senso profondo del rituale in sé per sé, anche non volendo considerare il senso profondo. che comunque è presente, sia cattolico che spirituale tout court.

Un rituale, una festa, è un momento in cui la comunità si ritrova, si riconcilia e dirime i conflitti. Spesso, come accade per i falò, si tratta di una comunità intergenerazionale in cui padri, figli e nipoti si ritrovano a celebrare l’inizio di una nuova stagione, di un nuovo anno. Questo che a Matera chiamiamo fuoco di San Giuseppe ma che in dialetto viene chiamato “fucanov” (fuoco nuovo), in altri luoghi e in altre culture a noi affini viene chiamato Nowruz o Nevroz, che in persiano significa “nuovo giorno”.

E’ un rito di rinnovamento, non a caso la tradizione vuole o voleva che ognuno portasse un pezzo di brace del falò a casa per rinnovare il fuoco domestico. Altro che pagano, questo è un rituale ancestrale che si perde nella notte dei tempi e che a Matera si pensa di regolamentare, leggi bloccare, con un regolamento di pubblica sicurezza.

Vorrei che il Comune o chi per esso rifletta sul valore, non solo culturale e antropologico di questo rito collettivo, ma anche sul senso che esso ha o potrebbe avere all’interno della comunità di cui l’istituzione dovrebbe farsi carico. Il fuoco di San Giuseppe potrebbe essere l’occasione, attraverso dei comitati di quartiere, delle associazioni o semplicemente attraverso gruppi spontanei, di rinsaldare i legami intergenerazionali oramai quasi assenti; di sostenere un momento di vita all’area aperta per sottrarre i ragazzi alla schiavitù dei Black mirror in cui li abbiamo costretti a specchiarsi quotidianamente e di cui cominciamo a osservare gli effetti nefasti, anche in termini di dipendenza e di comportamenti antisociali.

Questo dovrebbe essere il ruolo di un Comune che osserva e favorisce la comunità. Prendete la palla al balzo, non liquidate tutto come si si trattasse di mere questioni organizzative. Ci sono comitati di quartieri, associazioni che potrebbero sostenervi e coadiuvarvi. Questo apparentemente inutile e vecchio rituale potrebbe essere occasione per riflettere e far riflettere su tante tematiche, anche nelle scuole.

Coraggio, date un segno di sveltimento, come cantavano i Vastax.