Tutto pronto per concerto di fine anno a Matera. Le disposizioni per il traffico.

Nel mentre si stanno completando i preparativi del concerto di capodanno nella Città dei Sassi, come si assicura con il comunicato che pubblichiamo a seguire diramato dal Comune, riportiamo contestualmente quanto previsto dall’apposita ordinanza n.592/2023 con cui si disciplina il traffico nelle zona interessata all’evento. Infatti, le operazioni per il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti necessari allo svolgimento del predetto “Ben Nato 2024” hanno avuto inizio alle ore 06:00 del giorno 27/12/2023 e si prevede debbano terminare

presumibilmente alle ore 23:59 del 03/01/2024. E proprio al fine di consentire tutto ciò in sicurezza -si legge nell’ordinanza a firma del dirigente Paolo Milillo- si è reso “necessario l’adozione di provvedimenti finalizzati alla disciplina della sosta e della circolazione veicolare e pedonale lungo le strade direttamente interessate dall’evento e in quelle limitrofe.” E, “al fine di offrire la più ampia possibilità di sosta ai veicoli delle persone che intenderanno partecipare all’evento predetto, occorre destinare l’area di sosta di via A. M. Di Francia esclusivamente ad autoveicoli e interdire invece la sosta a camper, roulotte, autocaravan e mezzi similari.” Nel provvedimento, come dicevamo, sono contenui i provvedimenti ritenuti necessari “ai fini della disciplina temporanea della circolazione e della sosta dei veicoli in Via Castello, via Lanera e strade limitrofe durante le giornate interessate dall’evento in programma.” Questo il testo integrale dell’ordinanza: Ordinanza disciplina stradale per Capodanno .

A seguire il comunicato stampa odierno diffuso dall’Amministrazione Comunale: “Tutto pronto per il Capodanno a Matera” – “Mentre l’anno si avvicina alla sua conclusione, la società Quadrum e il Comune di Matera sono entusiasti di ricordare ai cittadini e ai visitatori che le due serate “Ben Nato 2024” sono ormai alle porte. L’evento gratuito, patrocinato e finanziato dall’Amministrazione comunale con cui la città accoglierà il nuovo anno, avrà luogo nel magnifico scenario del Parco del Castello Tramontano. La vigilia di Capodanno, 31 dicembre, la festa inizierà alle ore 21:00 con i conduttori Rai Peppone Calabrese e Carolina Rey che daranno il benvenuto ai partecipanti ad una serata che si preannuncia scintillante. A seguire, l’appassionata esibizione dei “Tarantolati di Tricarico” incanteranno il pubblico con la loro musica tradizionale lucana. L’evento sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza di charme di Miss Basilicata, Elena Paciello. Il clou della serata sarà il concerto del rinomato cantautore italiano Edoardo Bennato, la cui performance è prevista per le 22:30. La sua musica, che ha attraversato generazioni, promette di unire la comunità in un momento di celebrazione e riflessione collettiva. Dopo il brindisi di benvenuto al 2024, i festeggiamenti continueranno con un energico dj-set curato da Radiosa Music, con Skrezio in consolle, e l’animazione delle Radiosa Girls che accompagneranno i festeggiamenti fino a tarda notte. Il 1 gennaio, il primo giorno del nuovo anno, non sarà meno entusiasmante. A partire dalle 21, i presentatori Sergio Palomba e Annabella Giordano introdurranno una serie di esibizioni dal vivo: il duo dei giovanissimi musicisti del Conservatorio di Musica “Duni”, Francesco Stifano e Luciano Dattoli, il gruppo lucano di musica etnica Renanera e della Ragnatela Folk Band, per l’occasione in una formazione semi-orchestrale con danzatrici sul palco. A chiudere anche questa serata la musica di dj Skrezio e l’animazione targata Radiosa. “Ben Nato 2024” sarà seguito con collegamenti in diretta di Telenorba, Teledue e Radio Radiosa, tutti media-partner. «Stiamo lavorando a queste due serate con la gioia di condividere questo bel progetto con tante maestranze e aziende locali, coinvolte per servizi e forniture di qualità -dichiara, a nome di Quadrum, l’amministratore Franco Braia- e invitiamo tutti, materani e turisti, a unirsi a noi per dire addio al 2023 e accogliere il nuovo anno con gioia, musica e spettacolo». Soddisfatti anche gli amministratori comunali: «Siamo contenti di aver raggiunto questo obiettivo a valle di una condivisione di contenuti -dichiarano il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido- con la città e i suoi rappresentanti istituzionali. Auguriamo a tutti un buon Capodanno, con l’auspicio che il ricco cartellone di eventi possa soddisfare ogni aspettativa».