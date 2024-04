Tutto esaurito nell’area camper di via Di Francia. Ma servono regole e servizi

A chiederlo ancora una volta è Antonio Serravezza, che ha evidenziato nella mattinata di venerdì 26 aprile-in pieno ponte della Liberazione- il tutto esaurito nell’area parcheggio sottostante alla sede della Regione e dell’Università di Basilicata, lungo via Annibale Di Francia. Spazi occupati , traffico in tilt e girare a vuoto per quanti speravamo nello spazio gratuito per la sosta. Per tanti va bene così, ma servono servizi minimi ed è giusto che il comfort abbia un costo, come accade per tutte le aree attrezzate. Del resto quel parcheggio a ridosso del rione Lanera e a 500 metri dal centro è giusto che venga regolamentato, trattandosi di un patrimonio del Comune che va messo a frutto…Serravezza ripasserà di lì anche nel ponte del 1 maggio…



LA RICHIESTA

E’ un problema già altre volte sollevato ma oggi sta diventando sempre più serio. La mancanza di parcheggi è diventata una ossessione per noi automobilisti. La città è scoppiata e per mancanza di attenzione e di programmazione di chi di competenza è sfuggita di mano? I lavori per il parco di Piazza della Visitazione sta mettendo in seria difficoltà sia i mezzi pubblici, che quelli turistici, che quelli automobilistici. Questa mattina tutti gli stalli a pagamento sia su strada che in strutture private erano al completo sin dalle prime ore del mattino. Le strade del centro e di collegamento tra la zona sud verso il nord e viceversa erano tutte intasate mettendo in difficoltà gli automobilisti. Molti hanno provato a raggiungere il parcheggio di Via Carlo Levi ma hanno avuto una brutta sorpresa perchè la maggior parte degli stalli erano già occupati da centinaia di camper. E’ un problema che deve essere risolto questo dei camper che, oltre ad intralciare il traffico per la lentezza e i volumi dei mezzi dovrebbero essere indirizzati, con adeguata segnaletica verso parcheggi periferici collegati con mezzi pubblici per raggiungere il centro storico della città dei Sassi. Con la bella stagione questo problema aumenterà sempre di più a discapito degli abitanti di Matera e degli automobilisti costretti a raggiungere la nostra città.



Oramai si è sparsa la voce tra i camperisti che il parcheggio di Via Carlo Levi è ottimo per raggiungere il centro storico anche con grandi camper anche se l’entrata e l’uscita sono stretti, non è custodito ma è gratuito e c’è anche una piccola zona pic-nic adiacente dove spesso c’è tanta immondizia per mancanza dei bidoni per l’indifferenziata e non c’è un punto dove attingere l’acqua. A questo punto ci vuole un pò di ordine da parte dell’amministrazione che deve decidere come deve essere usato questo benedetto parcheggio: tutto per le auto, tutto per i camper o metà camper e metà auto. Se si opta per quest’ultima soluzione si dovrà suddividere in due il parcheggio organizzando anche due entrate distinte: da via Carlo Levi solo le auto e da via Annibale di Francia salendo verso via Castello per i camper. L’area camper dovrà essere recintata e munita di sbarra di accesso con pagamento della sosta ( 2 euro all’ora o 10 euro per una giornata), creare una zona con fontana approvvigionamento dell’acqua e zona raccolta immondizia differenziata.

Poichè i camperisti stanno aumentando sarà il caso di creare una mappa e la segnaletica per tutti i parcheggi disponibili a Matera e dintorni.