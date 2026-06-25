Tutto è bene…Prorogato servizio.A Matera revoca licenziamenti trasporto bus

A dirlo con un breve comunicato, il segretario della Filt Cgil Maurizio Girasole, e con una locandina documento che sintetizza la soluzione di una vertenza, quella del trasporto urbano a Matera, che mette tutti d’accordo per tutto il 2026 e comunque fino a subentro del nuovo gestore. Confermata la revoca della procedura di licenziamento collettivo a seguito della proroga del servizio di TPL autorizzata dalla Regione Basilicata fino al 31 dicembre 2026.



COMUNICATO STAMPA

Trasporto Pubblico Locale di Matera: scongiurato il blocco del servizio in vista della Festa della Bruna

La FILT CGIL Matera accoglie con soddisfazione il risultato raggiunto che consente di scongiurare il blocco del Trasporto Pubblico Locale nella città di Matera.

La proroga del servizio rappresenta una soluzione importante che garantirà, in occasione della Festa della Bruna, un servizio di trasporto pubblico sicuro, efficiente e regolare per tutti i cittadini e per le migliaia di visitatori attesi.

Si tratta di un risultato che tutela innanzitutto l’interesse della collettività e permette di affrontare il passaggio al nuovo affidamento del servizio con tempi adeguati, evitando discontinuità e assicurando un cambio di appalto ordinato, nel rispetto dei lavoratori e, soprattutto, a garanzia degli utenti.

La FILT CGIL Matera continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi della transizione, affinché il subentro del nuovo gestore avvenga nel pieno rispetto delle norme, della continuità occupazionale e della qualità del servizio pubblico.

FILT CGIL Matera