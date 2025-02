Tutto a posto, l’Istituto Isabella Morra di Matera da martedì riapre.

Ne avevamo avuto conferma informale dal Presidente della Provincia Francesco Mancini, ma è anche la dirigente scolastica Carmela Gallipoli a confermare che: da martedì 25 febbraio le lezioni all’Istituto Isabella Morra di Matera in Via Dante, riprenderanno regolarmente. La revoca formale dell’ordinanza giungerà lunedì, giornata in cui gli studenti saranno impegnati al Cine Teatro Guerrieri per l’assemblea di istituto. Tutto bene, dunque, le lezioni potranno riprendere in un clima di maggiore serenità dopo i controlli esperiti dai tecnici in questi giorni.

