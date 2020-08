Tutti negativi i 226 tamponi processati ieri in Basilicata e nessun guarito tra i 2 in isolamento e i 2 ricoverati in ospedale.

Mentre le ultime notizie sul fronte Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 4 agosto ci raccontano che: a ieri il numero dei casi positivi al Covid-19 in Italia è salito a 248.229 (+159), di cui 200.589 guariti (+129) e 35.166 morti (+12). Nel resto del mondo, invece, si registrano oltre 690 morti e più di 18 milioni di casi. Arriva anche l’annuncio dal Belgio: “Qui è arrivata la seconda ondata” (Steven Van Gucht, presidente del comitato scientifico sul Coronavirus dell’Istituto di sanità Sciensano) e l’impennata di infezioni negli Stati Uniti (altri 46mila contagi nelle ultime 24 ore) che ha convinto Trump ad un clamoroso dietrofront sulla mascherina. Ha infatti detto: “Patriottico chi la indossa”.

Da registrare che anche in Italia il leader della Lega Matteo Salvini, dopo una fase di polemica sull’uso di questo strumento di difesa dal contagio, ha dichiarato che la mascherina “quando è necessario si mette, nei luoghi chiusi, sui treni“. Certo, “spero di tornare alla normalità il prima possibile” ma “ai giovani dico usate la testa, rispettate la distanza, fate quello che la scienza chiede di fare“.

Insomma, nel dubbio di ciò che può ancora accadere, è evidente che -come la saggezza consiglia- la prudenza non è mai troppa.

Ma ecco a seguire la nota odierna della “task force regionale” con cui ” comunica che nella giornata di ieri, 3 agosto sono stati processati 226 tamponi per la ricerca di contagio da Covid 19 risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi restano 2 e si trovano in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 373 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 5 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 31 cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate in Basilicata; 1 cittadino lucano in isolamento in Basilicata ma sottoposto a tampone in Emilia Romagna e lì conteggiato.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 47.932 tamponi, di cui 47.360 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, mercoledi 5 agosto, alle ore 12,00.”

A seguire il riepilogo dei dati: