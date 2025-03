“Tutti insieme per voi” di Concetta Quintano e Agnese Ferri, un libro dedicato alle neo mamme

Si è svolta, Sabato 1 marzo 2025, nella sala consiliare della Provincia di Matera in via Ridola a Matera, la presentazione del libro “Tutti insieme per voi – guida medica completa dedicata ai primi mille giorni” a cura di Concetta Quintano e Agnese Ferri.

Un eccellente lavoro corale realizzato da più professionisti, nato dall’intuizione di Concetta Quintano, ostetrica in pensione che in tanti anni di lavoro fatto con passione e dedizione, ha potuto raccogliere le esigenze concrete delle donne dal momento della scoperta della gravidanza fino al parto, le prime ansie nella crescita del bambino e il benessere mentale post parto.

Tutti insieme per voi è una guida medica davvero completa che tra l’altro mette in evidenza i molteplici aspetti dell’arrivo di una nuova vita non solo nella quotidianità della donna ma anche della famiglia passando per i delicati e spesso precari diritti lavorativi che la neo mamma affronta.

Una lettura fluida e dinamica in cui i contributi degli esperti, sono stati abilmente collazionati da Agnese Ferri, lucana, esperta nel campo della comunicazione e dell’editoria, attraverso un linguaggio chiaro e accessibile. Il testo unisce informazioni scientifiche a racconti che aiutano i genitori a sentirsi meno soli.

Un libro è senza ombra di dubbio essenziale per affrontare con consapevolezza e serenità la nascita e la crescita di un bambino.

Il libro può essere acquistato anche online sul sito http://www.lattedinanna.it