La notizia positiva che giunge dalla Casa di riposo di Colobraro ( Matera), che ha 25 ospiti e 10 operatori sanitari, è di quelle che rassicura per lo stato di salute di quanti si sono sottoposti al tampone oro faringeo per il covid 19. E per il lavoro che stanno portando medici e infermieri dell’Azienda sanitaria di Matera, con passo spedito , per monitorare l’andamento del contagio. A confermarlo il sindaco Andrea Bernardo, che ha a cuore la salute della sua comuntà, con una breve nota inviata via social, ai concittadini.” Vi informo – scrive Bernardo-che anche presso la Casa di Riposo di Colobraro, come in tutte quelle della Regione, sono stati effettuati i tamponi faringei per la ricerca del virus Covid-19, i cui risultati, ora ufficiali, hanno dato esito negativo per tutti gli Operatori e tutti gli Ospiti della Struttura. Un affettuoso abbraccio- conclude a coloro che hanni vissuto alcuni giorni di ansia e l’invito a tutti a non mollare perché l’emergenza sanitaria sarà ancora lunga! Quindi, continuiamo a rispettare tutte le regole igienico-sanitarie, ad usare i Dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, eccetera), a mantenere le distanze di sicurezza (un metro all’aperto e due al chiuso) e a restare a Casa salvo non sia indispensabile uscire. Buona Settimana”. Chiaro e deciso. Vietato mollare anche in vista del prossimo ponte del 25 aprile. Il covid 19, del resto, non è in ferie. Anzi.