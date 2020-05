A qualcuno verrà in mente il noto brano di Gabriella Ferri, con quell’invitante ritornello ‘Tutti al mare, tutti al mare a mostrar le chiappe chiare, altri ‘’ Un’estate al mare con gli ombrelloni oni oni’’ di Giuni Russo’’, o l’Abbronzatissima di Edoardo Vianello e potremo continuare sulla memoria dei juke box dell’estate per raccogliere l’invito di Antonio Serravezza,a frequentare le nostre spiagge delle coste jonica e tirrenica. Ovvio, per via dello slogan sul turismo di prossimità e con tanta felicità per i piccoli, confinati a casa (usiamo le parole italiane) a causa del virus a corona tra tablet, tv e compiti distanza. Jodio e vitamina D servono( ma curiamola tutto l’anno) e stiamo in spiaggia in sicurezza. Ma servono certezze ed è per questo che oggi, domenica 24 maggio giornata del Piave…, gli operatori turistici di Metaponto protesteranno. Da lunedì si dovrebbe riaprire ma come? Salute ed economia devono convivere…



Per domani apertura delle spiagge

Bagnata da due mari, Ionio e Tirreno, le coste della Basilicata offrono splendide spiagge. Da oggi potrebbero essere aperte a tutti ma con le dovute precauzioni imposte dal Governo.

L’apertura delle spiagge è un rompicapo. Molti stabilimenti apriranno e altri li faranno un po’ più tardi. Sono tante o sono poche le attività da mettere in campo per poter aprire in assoluta sicurezza. Ci sarà un po’ di diffidenza all’inizio ma certamente tutto diventerà un’abitudine per tutti. Bisogna assolutamente approfittare delle belle giornate per vivere all’aria aperta, prendere il sole. Sono entrambe le migliori medicine per nostro corpo e per il nostro benessere, specialmente quest’anno dopo il lungo lockdown in casa. Quelli che forse hanno più sofferto sono i bambini anche perché sono mancati i contatti con i loro amici d’asilo o di scuola. Approfittiamo subito anche per la bassa stagione con prezzi molto popolari. Le nostre spiagge dello Ionio e del Tirreno aspettano noi. Sarà un’occasione anche per dare fiducia ai gestori dei bagni che già si stanno prodigando per far trovare tutto in ordine come stabilito dalla legge. Andiamo tranquilli e viviamo questa estate sulle nostre spiagge lucane!