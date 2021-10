Quel ponte,incompiuto sulla gravina del Bradano, deve portare alla dorsale adriatica.Niente compromessi o sorprese dopo, è auspicabile, il completamento della linea ferroviaria Ferrandina – Matera- fino alla stazione di La Martella nel 2026. Serve aver chiari da ora volontà e scelte, con gli opportuni strumenti normativi e finanziari, per la prosecuzione di quella linea in direzione Adriatica per i traffici merci e passeggeri. E l’innesto non può che essere, chilometro più chilometro meno, con innesto a Gioia del Colle (Bari) nodo ferroviario sulla Bari-Taranto anche sul piano autostradale.



La petizione promossa da Cgil, Cisl e Uil, presentata nel corso di un incontro presso la Camera di Commercio dai segretari Eustachio Nicoletti, Giuseppe Bollettino e Bruno Di Cuia, e rivolta alla Regione Basilicata è incentrata su due punti, legati allo sviluppo del territorio, alle aree produttive e alle esigenze delle comunità locali. Riguardano : 1) La formalizzazione al Governo nazionale di un’apposita scheda del PNRR (Piano nazionale di rilancio e resilienza) la prosecuzione della tratta Ferrandina – Matera per l’asse ferroviario Bari – Taranto. E 2, La delibera di implementazione del completamento del raccordo ferroviario Ferrandina – Matera ed il proseguo verso la dorsale adriatica all’interno del Piano strategico dei trasporti 2016-2026. Chiaro? Chi pensa ad altro per motivi di prossimità politica, interessi vari o altro se ne faccia una ragione ed eviti mezzucci, strade di compromesso che finora hanno ritardato il potenziamento delle infrastrutture viarie comprensoriali. E un’altro fronte, di confronto e collaborazione, va aperto con la Puglia e questo per evitare Fal..limenti.



IL TESTO DELLA PETIZIONE

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E AL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

“Completamento del raccordo ferroviario Ferrandina – Matera ed il suo prolungamento verso la dorsale adriatico – jonica Bari – Taranto” Nel rispetto della risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale di Basilicata il giorno 30 giugno 2021 con all’oggetto: “Infrastrutture ferroviarie essenziali – Completamento del raccordo Ferrandina – Matera e suo prosieguo verso la dorsale adriatica” e della Deliberazione Consiliare n. 24 dell’8 giugno 2021 con all’oggetto: “Ordine del giorno della tratta ferroviaria Ferrandina – Matera” Premesso che il completamento del raccordo ferroviario Ferrandina-Matera e il suo proseguo verso la dorsale adriatica:

• eliminerebbe l’isolamento storico della Città di Matera e la sua Provincia che dura da 150 anni; • creerebbe un collegamento diretto da Potenza a Bari (Via Ferrandina – Matera – Gioia del Colle); • costituirebbe un impulso ai settori produttivi agevolando la circolazione nazionale di persone e merci; • favorirebbe il comparto del turismo provinciale e dell’intera Basilicata; • metterebbe in collegamento cinque importanti Zone Industriali della Basilicata (Tito Scalo, Potenza, Val Basento, La Martella, Jesce) e di queste con le direttrici ferroviarie e con i porti del Tirreno, dello Jonio e dell’Adriatico ; • inserirebbe la città di Matera nel circuito nazionale e internazionale, legando il Tirreno all’Adriatico, ponendo la Città di Matera in una posizione centrale e privilegiata all’interno del Mezzogiorno d’Italia;



I SOTTOSCRITTI CITTADINI FIRMATARI CHIEDONO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E AL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

1. La formalizzazione al Governo nazionale di un’apposita scheda del PNRR (Piano nazionale di rilancio e resilienza) la prosecuzione della tratta Ferrandina – Matera per l’asse ferroviario Bari – Taranto. 2. La delibera di implementazione del completamento del raccordo ferroviario Ferrandina – Matera ed il proseguo verso la dorsale adriatica all’interno del Piano strategico dei trasporti 2016-2026.