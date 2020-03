Tutto quello che volete…Ma il passaparola (e lo abbiamo visto anche a Tursi in provincia di Matera) e il sentito con le proprie orecchie, diffuso da una vettura della Polizia Municipale, alla fine paga e il messaggio raggiunge tutti. Lo ascolta il vicino e lo ripete di chi è immerso nelle goliardiche delizie social di quanti scherzano sul ”confinamento a casa” a causa della epidemia da Coronavirus ”covid-19”. E così da un piccolo centro del Salento, devoto al Patrono San Lorenzo, è venuto un esempio di buon senso con lo spikeraggio diffuso dagli altoparlanti, montati su una vettura della Polizia Municipale. Una voce femminile diffonde un messaggio tra strade, piazze e nella frazione di Merine con l’invito a rispettare, con senso di responsabilità, l’ordinanza del sindaco Fulvio Pedone a restare a casa, tranne le consentite necessità per l’approvvigionamento alimentare o di farmaci, e con riferimenti specifici per bimbi e anziani. «Si invita la cittadinanza – scandisce una voce femminile- a restare in casa e a uscire solo per approvvigionamento alimentare o farmaceutico, nel rispetto delle norme anticontagio, ecioè con la mascherina per proteggersi bocca e naso, mantenendo la distanza di almeno un metro.Gli anziani e i bambini non devono assolutamente uscire. I bambini non devono stare con i nonni. Se qualcuno ha sintomi influenzali, febbre o tosse, deve rimanere a casa, non deve assolutamente recarsi in ospedale, e deve avvisare telefonicamente il medico curante. Chi proviene dalle zone rosse oppure sospetta di essere a rischio è invitato a mettersi in quarantena fiduciaria per 14 giorni.Lo stesso vale per i suoi componenti familiari”. Un ritorno al passato? Chiamatelo come vi pare. Ma contano i risultati. E lo spikeraggio desta attenzione…Lo ricordate il banditore? Del resto lo abbiamo suggerito anche per Matera.

IL VIDEO DELLO SPIKERAGGIO

IL POST DEL SINDACO SULLA PAGINA FACEBOOK

Comune di Lizzanello

7 marzo alle ore 08:45 ·

In questi giorni dobbiamo dimostrare di essere una comunità responsabile e solidale.

I provvedimenti restrittivi del governo riguardano ciascuno di noi, non solo gli altri, ma soprattutto …. ciascuno di noi!

Ho ricevuto diverse sollecitazioni da parte di cittadini arrabbiati che mi segnalavano la presenza sul territorio di persone arrivate dalla Lombardia e che giravano, senza precauzioni, per Lizzanello e Merine.

Si è diffuso nella vicina e amica comunità di Melendugno un coro di accuse di irresponsabilità contro chi è risultato essere il primo contagiato dal virus.

Ebbene, non serve criminalizzare nessuno, purtroppo il virus c’è ed in un modo o nell’altro è destinato a diffondersi.

Ciascuno di noi, in questi giorni, deve vivere come se il virus ce lo avesse e non vuole contagiare i propri cari, i propri figli o gli anziani genitori.

Ciascuno di noi, senza imbarazzi, deve attenersi alle norme comportamentali che ha diffuso l’Organizzazione Mondiale della Sanità e che tutti noi conosciamo.

Sono quelle le uniche armi che abbiamo contro il virus.

Se i nostri figli non possono andare a scuola, allora non devono uscire.

Non voglio vederli giocare in villa, nei bar o nelle ludoteche.

A maggior ragione in questi giorni a casa devono restare le persone anziane.

Invito tutte le associazioni, i partiti, gli enti, anche ecclesiastici, a rinviare ogni iniziativa o festeggiamento che comporti assembramenti e dove non possono essere garantite le minime distanze di sicurezza.

… gli assembramenti sono stati vietati perché sono molto pericolosi.

Non usciamo con tutta la famiglia per fare la spesa, andiamoci da soli, entrando nei locali senza creare affollamenti, oppure utilizziamo i servizi a domicilio che i nostri commercianti stanno lodevolmente organizzando.

Scrivo questo perché, purtroppo, la situazione è destinata a peggiorare e la sconfitta del virus dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi.

Serve consapevolezza e severità, non rabbia contro chi verrà infettato per primo.

Dimostriamo di essere una comunità responsabile e unita, soprattutto nelle difficoltà!

Coraggio Lizzanello e Merine !

Il Sindaco

Fulvio Pedone

