Tutte le ragioni dello sciopero generale del 12 dicembre. Per un nuovo compromesso sociale e democratico.

Per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre 2025, è stato proclamato uno sciopero generale nazionale da parte della CGIL per dire “No a una legge di bilancio ingiusta e per rivendicare diritti, equità e dignità per tutte e tutti“. Esso coinvolgerà tutto il lavoro pubblico e privato, con articolazioni specifiche per i settori regolati dalla legge sugli scioperi. Il trasporto ferroviario si fermerà dalle prime ore della notte fino alle ventuno (I Vigili del Fuoco sciopereranno quattro ore. Sono esclusi dall’adesione alcuni comparti essenziali come igiene ambientale, personale del ministero della Giustizia e trasporto aereo). E’ una mobilitazione che nasce da quella parte del Paese che -a fronte di un dato di fatto drammatico, ovvero che chi lo manda avanti si ritrova più povero, più stanco e più solo,- pone la necessità urgente di una correzione di rotta sul piano economico, sociale e industriale. E che serve ridare dignità ai salari, alle pensioni, alle tutele collettive. Per fermare quella deriva che allarga i divari e impoverisce chi vive di reddito fisso. La prima grande ragione della mobilitazione, dunque, riguarda stipendi e pensioni. E’ la principale richiesta è la restituzione a lavoratori e pensionati di quei 25 miliardi di tasse aggiuntive poste a loro carico negli ultimi tre anni a causa del fiscal drag. Cioè fino a duemila euro l’anno a chi ha un reddito medio, mentre rendite, profitti e chi beneficia di regimi agevolati se la sono cavata con nulla o molto meno. Un’ingiustizia che la manovra non solo non corregge ma amplifica, non restituendo neppure un euro a coloro a cui sono stati sottratti e nemmeno girati per sostenere meglio ai servizi essenziali. Sanità pubblica al livello più basso da decenni, con un finanziamento che scenderà sotto il sei per cento del pil con circa sei milioni di persone che rinunciano a curarsi. Con tagli continui a scuola, casa, trasporti, assistenza agli anziani e sicurezza sul lavoro. Mentre il denaro per nuovi armamenti viene trovato con sorprendente rapidità.

C’è poi il capitolo previdenza, con le misure annunciate che peggiorano quella riforma Fornero che i partiti di governo promettevano di abolire. Età pensionabile innalzata ancora, ed ogni flessibilità azzerata. Dunque si profila un percorso lavorativo più lungo, più gravoso e con pensioni da fame. Mix che spinge fette sempre più numerose di giovani (già colpiti da precarietà e salari bassi) a lasciare il Paese, con la produzione che arretra e gli occupati che crescono solo tra gli over cinquanta. Lo sciopero generale, quindi, punta a cambiare questa traiettoria: chiede il rinnovo dei contratti scaduti e risorse aggiuntive per quelli pubblici, insieme alla restituzione del fiscal drag e alla sua neutralizzazione. Sollecita una quattordicesima rafforzata, più equità fiscale, una pensione contributiva di garanzia per chi ha carriere discontinue. Rivendica politiche industriali vere per governare la transizione e creare lavoro di qualità. Chiede tutele sulla sicurezza, un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione, più servizi per studio, casa, disabilità, genitorialità, e un’azione concreta contro precarietà e lavoro irregolare. Dove trovare i soldi per tutto questo? Lo si indica con chiarezza: da profitti, extra profitti, grandi ricchezze, evasione, con un contributo di solidarietà dall’1% più abbiente che genererebbe 27 miliardi l’anno. Dallo stop alla corsa al riarmo e riposizionare quei quasi mille miliardi alle predette priorità sociali.

Maurizio Landini sarà a Firenze e gli altri dirigenti della segreteria nazionale a Genova, Ferrara, Napoli e Cagliari, per un appuntamento che intende parlare al Paese intero e che non si pone come una mera protesta, ma quale richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Per chiedere di costruire una società più giusta. Lo stesso Landini ha spiegato che lo sciopero di venerdì prossimo “non è semplicemente una protesta contro una legge finanziaria sbagliata“. Ma va oltre l’agitazione di piazza: “Non siamo alla resistenza o alla protesta ma al tentativo di costruire un progetto sociale di cambiamento e chiediamo alle persone di scioperare e partecipare per essere protagonisti di questo processo di cambiamento. Le questioni salariale e fiscale sono il cuore di un nuovo compromesso sociale e democratico senza il quale la democrazia sta saltando. Coloro che stanno peggio non si sentono rappresentati da nessuno e questo sta allontanando le persone dalla partecipazione democratica. Si sta favorendo una logica autoritaria”.