Tutte classificate per le finali di Firenze le allieve dell’ASD Centro Danza di Mary D’Alessio

E’ stata la prima edizione del “Concorso di danza Classica, Moderna, Contemporanea e Hip Hop” organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Basilicata, quello che si è svolto domenica scorsa al Cine teatro Don Bosco di Potenza (https://giornalemio.it/eventi/a-potenza-domenica-concorso-di-danza-classica-moderna-contemporanea-e-hip-hop/). Alla competizione hanno partecipato numerose scuole di Danza provenienti sia dalla Basilicata che dalle vicine Puglia e Campania, con circa 200 allievi in gara che hanno dato vita sul palco a coreografie di assolo, passo a due e di gruppo. Al concorso (per cui c’erano in palio per i primi tre classificati per categoria, sia l’accesso alle finali nazionali del CSI che si terranno l’11 e il 12 maggio a Firenze, che numerose borse di studio di rilevanza nazionale) hanno partecipato anche le allieve dell’ASD Centro Danza di Mary D’Alessio di Matera che hanno conseguito, tutte, risultati lusinghieri, considerato che hanno conquistato in blocco il diritto a partecipare alle finali di Firenze. Infatti, nella sezione “CLASSICO“, per la categoria “baby” si è classificata: al 1° posto la piccola Matilde Calculli (8 anni), mentre nella categoria “junior” si è classificata al 2° posto, Miriana Cannito (14 anni).

Nella sezione “CONTEMPORANEO”, per la categoria “junior”, la esibizione di gruppo con: Sara Bubbico, Miriana Cannito e Chiara De Carlo, ha conquistato il 3° posto.

Ed è stato ancora 3° posto, nella sezione “HIP-HOP“, per la categoria “senior”, anche per la esibizione di gruppo (coreografia a cura di Francesca Giacoia) con: Sara Bubbico, Manuela Carlucci, Chiara De Carlo, Erica Fasano, Martina Larotonda, Marica Pagano, Erica Pizzolla, Alessia Scarciolla e Giulia Scarciolla. A queste ultime sono state, inoltre, assegnate due borse di studio presso il DANCEVYBES e il KISSUMMER.

“E’ una grande soddisfazione per la nostra scuola -dichiara Mary D’Alessio– aver conseguito questi risultati a questo primo concorso regionale del CSI. Felici ed orgogliosi di questo traguardo, con tutte le nostre allieve, ci prepariamo ora per la fase finale nazionale di FIRENZE. Ringraziamo il CSI Basilicata e Mimmo Lavanga per aver organizzato questa bellissima iniziativa con professionalità e tanta passione per quest’Arte.”

Molto qualificata la giuria che ha giudicato le esibizioni e che era composta da: Monica Ratti, Direttrice Artistica della rivista Danzasì, Marco Bellone, Docente di Scuola di danza del Teatro dell’opera di Roma, Marco Laudani, Artistic Director Ocram Dance Movement, e Michele Cuomo, coreografo e ballerino.