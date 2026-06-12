Tursi (MT), una mattinata dedicata alla prevenzione: screening gratuiti per cuore, glicemia e nutrizione

La prevenzione scende in campo a Tursi. Domenica 14 giugno 2026, dalle ore 8 alle 12.30, il campo da basket “Pinuccio Di Tommaso” ospiterà una mattinata dedicata alla salute con uno screening gratuito cardiologico, glicemico e nutrizionale aperto a tutti i cittadini.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Cuore Amico con il patrocinio del Comune di Tursi, offrirà l’opportunità di sottoporsi a controlli specialistici senza alcun costo. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi sul posto; non sarà necessaria la tessera sanitaria, mentre è consigliato arrivare a digiuno da almeno due ore.

Ad accogliere i partecipanti ci sarà un’équipe composta da circa venti professionisti tra cardiologi, internisti, biologi nutrizionisti, infermieri e volontari, che effettueranno una serie di esami e valutazioni cliniche. Al termine del percorso ogni cittadino riceverà una cartella sanitaria con refertazione medica e tracciato elettrocardiografico.

L’appuntamento rappresenta uno dei primi interventi promossi dalla nuova amministrazione comunale sul fronte della salute pubblica. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dal sindaco Maria Anglona Adduci, dall’assessore alle Politiche Sociali e Salute Leandro Domenico Verde, dal presidente dell’associazione Cuore Amico Giovanni Camardo e dal cardiologo Rinaldo Lauletta.

«La prevenzione è fondamentale, sottolinea l’assessore Leandro Domenico Verde, e per questo, a pochi giorni dal nostro insediamento, ci siamo attivati per offrire ai cittadini un’opportunità concreta e totalmente gratuita. Sempre più spesso chi vive difficoltà economiche tende a rinviare controlli e cure, con il rischio di aggravare situazioni che potrebbero essere affrontate tempestivamente. Investire sulla prevenzione significa tutelare la salute delle persone e contribuire a ridurre l’impatto delle lunghe liste d’attesa che spesso rallentano l’accesso agli esami diagnostici».

L’invito è rivolto non solo ai cittadini di Tursi ma anche a quelli dei comuni limitrofi. Un appello particolare viene rivolto ai più giovani. «Partecipare a uno screening precoce, aggiunge Verde, può fare la differenza per il proprio futuro. Ringrazio l’associazione Cuore Amico, il presidente Giovanni Camardo e tutti i volontari, medici e operatori sanitari che hanno reso possibile questa importante giornata di prevenzione e sensibilizzazione».

Una mattinata che punta a diffondere la cultura della prevenzione e a promuovere stili di vita più sani, ricordando come un semplice controllo possa rappresentare il primo passo verso una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.