Turisti a Ferrandina da prendere per la gola…

Per la cittàdina aragonese della Valle del Basento, ricca di storia e di un patrimonio di risorse artistiche, paesaggistiche, culturali e gastronomiche, diventeranno una risorsa importante anche per l'arrivo dei turisti che affolleranno la costa jonica o arriveranno a Matera, biglietto da visita internazionale della Basilicata nell'industria delle vacanze.



Un tesoro sotto i piedi.

Le corsiste OMCTI di Ferrandina presentano i loro progetti.

È stato tutto in rosa il corso OMCTI (operatore di marketing culturale e di turismo integrato) che da qualche settimana si è concluso a Ferrandina.

Dall’8 gennaio al 29 febbraio 2024 le corsiste sono state guidate dalla loro docente Fernanda Ruggiero, esperta di turismo integrato e valorizzazione di piccolo comuni. Le discenti hanno fatto una full immersion nel territorio ferrandinese, scoprendo “quel tesoro che hanno sotto i piedi” e le modalità attraverso le quali farlo emergere. Il percorso è stato intervallato da una parte teorica, che ha fatto conoscere i vari tipi di turismi, ad una parte più lunga ed interessante, fatta di uscite pomeridiane, laboratori, conoscenze di gente genuina e accogliente. Tutto ciò si è reso possibile anche grazie al supporto di altri docenti, che si sono alternati in questo periodo, ognuno dei quali ha lasciato la sua impronta al territorio visitato.

Il professore Armando Lostaglio, che in maniera leggera ed allo stesso tempo professionale, ha parlato di cinematografia anche in Basilicata, riportando vecchi reperti cinematografici e pubblicando articoli sul cammino delle corsiste.

Il professor Salvatore Mazza, che con una personalità prettamente teatrale, ha evidenziato l’importanza della comunicazione sotto i suoi vari aspetti.

Con Carmela Cipriani si sono concretizzati dei veri e propri pacchetti turistici.



Infine, ma non ultimo, il nostro concittadino Giuseppe Balena, fonte inesauribile di cultura e conoscenza del territorio. Ferrandina è risultata un mix di storia, arte, natura, sapori, spiritualità.

Al termini del periodo, le corsiste sono state in grado di mettere a punto sette progetti turistici, che, si spera, potranno trovare concretezza, con l’intento di portare turisti a Ferrandina. Le finalità dei Project work vanno dalla valorizzazione dell’enogastronomia ferrandinese di Teresa Scalese progettista d’arredo e del design enogastronomico e Camilla Petrone esperta di marketing di nicchia che hanno realizzato un paniere di prodotti tipici da esporre nelle strutture ricettive. Rosa Pepe promotrice di attività artigianali e gastronomia tipica Lucana, Sandra Pavese operatore per servizi turistici e Maria Lorito progettista per il turismo integrato del terzo settore che hanno progettato un ricettario e dei laboratori di Antiche Tradizioni e di gastronomia tipica locale all’interno del museo di Arte Contadina. Simona Canitano promotrice del patrimonio immateriale e Maria Dina Parziale promotrice e progettista per il turismo emozionale che, prendendo spunto da un’ idea di Fernanda Ruggiero, hanno pensato a uno spazio museale dedicato all’oliva infornata maiatica all’interno del Museo della Civiltà Contadina. Maddalena Noviello organizzatrice di mini tour di turismo integrato e Mary Loponte addetto all’accoglienza sensoriale nei percorsi enogastronomici che hanno ideato un futuro progetto al fine di coniugare cinema e gastronomia all’interno delle Masserie ferrandinesi. Due progetti particolari sono rivolti all’aspetto naturalistico del nostro paesaggio, quello di Margherita Madio organizzatore di eventi e location scout che si propone nell’organizzare eventi nelle Dimore nel centro storico di Ferrandina al fine di valorizzarle e Anna Maria Triunfo accompagnatrice per il turismo naturalistico e relazionale e Cinzia Patrone programmatore turistico e addetto alla promozione del turismo locale e sostenibile che hanno progettato una rete di sei comuni per un’escursione in bici lungo il paesaggio dei Calanchi Lucani con tour conclusivo a Ferrandina. Questi progetti vogliono rappresentare un primo passo per muoversi all’interno di borghi meno conosciuti che però nascondono un tesoro sia paesaggistico che artistico. Alle corsiste i nostri complimenti per aver realizzato tutto questo con la collaborazione dei docenti mettendo, oltre al loro impegno, il cuore e le loro emozioni. Le OMCTI incontreranno l’amministrazione comunale per la presentazione dei progetti il giorno 23 Marzo alle ore 16,00 presso la sala consiliare del Comune di Ferrandina. Durante l’incontro aperto alla cittadinanza verrà presentato dai 12 OMCTI in collaborazione con i tutor Fernanda Ruggiero e Giuseppe Balena il tour emozionale del 27 Aprile previsto nel centro storico e che permetterà a tutti i presenti e agli ospiti della stampa invitati, di conoscere luoghi suggestivi ed eccellenze gastronomiche delle colline materane e dello storico borgo di Ferrandina per la candidatura di Città d’Arte della Provincia di Matera.

