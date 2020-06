Il buon Antonio Serravezza, per una volta, lascia la lista delle cose che non vanno e prova a indossare i panni del turista che torna a Matera dopo il periodo di confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano) con l’offerta di sempre, visto che siamo al ”nullismo” di quella di prossimità, ferma agli slogan e all’inconcludenza dei webinar. E allora una scarpinata nei Sassi ad ammirare il panorama, entrare in chiese rupestri, case grotte e musei della civiltà contadina che hanno deciso di riaprire, laboratori artigiani e negozi di souvenir, mangiare qualcosa o informarsi su quanto costa acquistare uno dei tanti immobili (interamente di proprietà privata)sulla piazza. E poi al Piano dove la vita…è senz’altro più intensa, magari gustando un dolce o un aperitivo.I turisti, pochi, ci sono e anche settentrionali, presenti – e non meravigliatevi- in città anche durante la fase 1 dal silenzio e dai movimenti obbligati. E’ il silenzio la dimensione più apprezzata da quanti con gradualità tornano a Matera.

Un silenzio interrotto dal rumoroso transito di un traccheggiante motore diesel, vecchia pecca degli slogan a vuoto come ”smart, resilienza, slow” ripetuti in tutte le salse durante Matera 2019. Per ora accontentatevi, ma senza farsi molte illusioni su quello che potrà avvenire o essere organizzato e godetevi la Città dei Sassi. Serve investire sulle risorse e sull’animazione delle realtà locali dalla musica al teatro, dalla gastronomia alle escursioni. Poche cose (abbiamo apprezzato il progetto del Cam)ma messe in rete e promosse per tempo, come abbiamo scritto qualche giorno parlando di ”Cortopass” l’ultimo video girato dai Ragnatela folk. Servono concretezza e un pizzico di cultura di impresa. Miracoli in vista della campagna elettorale? Maah… Speriamo. E auguriamo ai residenti di Agna Le Piane , ma anche di altri cittadini e turisti di poter fruire del Casino Padula oggetto ”ieri” della manutenzione del verde, come leggerete più avanti. Buona passeggiata a piedi o in bici.

MATERA, DUE CITTA’ IN UNA



Avete mai visto una città doppia, una parte in alto o sul piano e una bassa, una moderna e una antica? Beh, Matera probabilmente è l’esempio più bello. Matera è una di quelle città che a volte si visita quasi per caso e che finiscono per restare impresse nella memoria più delle altre, più di quelle che sbandierano ai quattro venti le loro ricchezze. I visitatori che scelgono di passare dalla città sul piano e quella in basso almeno per un paio di giorno restano a bocca aperta. Che siano appassionati di storia, cultura o cultori del buon cibo, hanno valide ragioni per venire da queste parti. Anche chi ha preferito fare le ferie estive nei dintorni non si lascia scappare l’occasione per una visita fuori dall’ordinario e vivere una giornata nella magica atmosfera dei Sassi. E’ il minimo che si debba concedere a Matera e alle sue meraviglie. Visitare i Sassi e perdersi tra gli stretti vicoli su cui si affacciano case, cantine e palazzi, ammirare i panorami che si aprono tra un muro di tufo e il tetto di una casa della stradina di sotto. Dedicare una giornata intera al museo a cielo aperto non ci si pente. Tornando sui propri passi, si può sempre fare un po’ di shopping lungo l’asse centrale da Via Ridola a via Annunziatella attraversando Via del Corso e piazza Vittorio Veneto e Via XX Settembre. Per terminare prendendo un aperitivo nei dehors dei bar sparsi qua e là e perché no regalandovi una memorabile cena a base di prodotti locali.



Beh questo ho provato a fare anch’io oggi da cittadino materano che, dopo un lunga chiusura forzata in casa, desiderava concedersi un assaggio di quella magica atmosfera e i tanti profumi che sa regalare Matera. E’ un invito che faccio a tutti coloro che desiderano riprendersi il gusto della vita.



RIDATECI IL CASINO PADULA.

Dopo tanto inchiostro versato e video finalmente oggi 11 giugno 2020 si sono aperti i cancelli per uno squadrone attrezzato anche con un trattore taglia erba per tagliare le erbacce che avevano ricoperto tutte le aree esterne del Casino Padula di Agna-LePiane. Ora aspettiamo che venga rimosso il container da 40’ parcheggiato nella parte posteriore dell’edificio insieme a tanto materiale di legno e metallo abbandonato e pericoloso nel periodo estivo per gli incendi. Gli abitanti di Agna-Le Piane continueranno a vigilare. Nella zona posteriore al Casino ci sono due bellissimi campi di gioco, anche con illuminazione notturna, che sono, ogni giorno utilizzati dai ragazzi del rione come unico luogo dove poter giocare insieme.