Turismo ”tricolore” in calo a Matera? Prima i dati e bilancio a fine stagione

Siamo abituati a lavorare con dati alla mano, aldilà delle sensazioni, di tendenze ,umori che possono indurre a valutazioni affrettate in una Matera che – come ripetono tanti luoghi comuni da ”vacche grasse” che ” Si vende da sè… e i turisti vengono comunque” nonostante la promozione, con valenze diverse, di Apt o degli enti locali . Certo, anche italiani, ma chi li conta se sono di passaggio e poi vanno altrove? Ci sono quelli che pernottano, soggiornano e per ora sono ”X”. E meno male che gran parte degli arrivi sono legati a tour che hanno il loro circuito organizzativo in Puglia, per la presenza di altri siti Unesco, all’unicità dei rioni Sassi e del Parco rupestre che meriterebbero ben altra attenzione nell’anno del trentennale dell’iscrizione nel patrimonio dell’Umanità e un piano strategico del turismo redatto e affidato a tempo pieno a professionalità del settore. Il nodo è qui. La politica delle mani libere, dove ognuno fa come crede, e senza riferimenti istituzionali . Senza competenze, professionalità ed esperienze consolidate del settore Matera andrà avanti alla giornata. Non ci attendiamo ”Mea culpa” o moti di sussulto per invertire la rotta visto che si preferisce vivere alla giornata, senza preoccuparsi che i cambiamenti climatici, l’aumento dei costi e di quanto ancora c’è da mettere a punto nell’offerta (riflessioni aperte da sempre) inducono a più di una riflessione e a darsi una mossa. Evitiamo di finire come ” La Bella addormentata sul posto” anzi sul divano…visto che siamo stati capitale del salotto e lo siamo da capitale europea della cultura 2019. Ma con una esperienza messa in soffitta, tradendo anche alla memoria dell’ex presidente del Parlamento europeo che – alla vigilia della cerimonia di chiusura di quell’anno- ci aveva spronato a presentare progetti, perchè la nostra esperienza potesse essere utile anche ad altri. Sappiamo come è andata. Di turismo si parli con dati alla mano e con quanto detto sopra…



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

 Quando ho letto gli articoli copia incolla apparsi oggi su varie testate giornalistiche circa la presenza dei turisti in città, non so se ridere o piangere: “È record di presenze di stranieri che riempiono la città, purtroppo snobbata dagli italiani”. Enbe’ I telegiornali ci hanno bombardato di notizie positive sulle presenze turistiche record nelle città d’Italia nei primi sei mesi del 2023, dati che quasi sempre hanno superato i livelli del 2019. Matera è l’unica città turistica d’Italia che registra le presenze a parole, i numeri, quelli che veramente contano nessuno ce li spiattella. Solo parole ma mai numeri di arrivi in città, numeri che dovrebbero essere pubblicati almeno a semestre se non mensilmente. Quale è stato il miglior mese per le presenze a Matera nei primi sei mesi del 2023? Nessuno le ha contate, manca l’ufficio statistiche? L’estate doveva promettere record di presenze grazie a grandi eventi culturali e musicali che dovevano attirare appassionati da tutta l’Italia. Non ci è dato sapere i numeri. Sembra che il 2022 sia stato l’anno della ripresa del turismo nella capitale europea della cultura ma non abbiamo i numeri del primo semestre del 2023 che possano dimostrare di saper tenere il passo e migliorare le performance del 2019. Manca una metodologia che possa aiutare la gestione dei dati e raffrontarlo anche con i risultati economici ottenuti. A chi dobbiamo rivolgerci? Sono tutti in vacanza? Chi controlla la città dei Sassi?



LA NOTA DI MARTULLI DELEGATO TURISMO CONFCOMMERCIO

Martulli (Confcommercio Matera): «Matera è piena di visitatori stranieri, ora attendiamo i dati di agosto»

«Matera è una delle città più ambite dai turisti stranieri, infatti, si registrano presenze importanti da visitatori che giungono nella Città dei Sassi da ogni angolo del mondo. Mentre, invece, riscontriamo un deciso calo da parte dei visitatori italiani, i quali hanno preferito altre destinazioni». È quanto dichiara Michele Martulli, delegato del Sindacato Provinciale Operatori Turistici della “Confcommercio-Imprese per l’Italia – della provincia di Matera”.

«Probabilmente, nei mesi precedenti, bisognava porre maggiore attenzione sul tema della comunicazione per richiamare i turisti italiani sul nostro territorio affinché potessero selezionare l’area materana come meta estiva in queste settimane», aggiunge Martulli.

«Ora attendiamo di capire i numeri del mese di agosto che sembrerebbero confermare gli input arrivati da luglio. Poi ci sarà il tempo di fare le analisi. Mi auguro che si possa lavorare sinergicamente per migliorare il servizio di accoglienza e ospitalità che conta su tanti imprenditori qualificati e professionali, che devono essere supportati dagli enti», conclude il delegato del Sindacato Provinciale Operatori Turistici della “Confcommercio-Imprese per l’Italia – della provincia di Matera.

27/07/2023

Confcommercio Matera