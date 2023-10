Turismo. Tre giorni a tutto Gal al TTG di Rimini

Tourism, travel trade gazzete …un acronimo che ha 70 anni per indicare una gazzetta dei viaggi turismi, che si affida a vari linguaggi di comunicazione e relazione, ma che pretende tanta professionalità e da figure che se ne occupano a tempo pieno, visti i repentini cambiamenti del settore: dal clima ai conflitti mondiali. Al TTG di Rimini si deve andare con questo spirito, lasciando da parte le evanescenti consuetudini nostrane del taglio del nastro e dei selfies sui profili social alle sagre enogastronomiche da straPaese. Utili per fare animazione,business, ma l’industria delle vacanze richiede serietà, competenza e affidabilità. Con questo spirito senz’altro ci va la dirigenza del Gal Start 2020. Prima esperienza per il presidente Angelo Zizzamia, che con il vice Nicola Caruso intende fare rete per l’offerta dei gruppi di azione locale insieme all’Apt di Basilicata.



COMUNICATO STAMPA

Promozione e marketing territoriale: anche il Gal Start 2020 presente a Rimini al TTG.

Il GAL Start 2020 è presente al TTG Travel Experience, in programma a Rimini dall’11 al 13 ottobre, per garantire un’attività di promozione del territorio, guardando anche al lavoro svolto in questi mesi dall’Azienda di Promozione Turistica di Basilicata e dalla Regione. Una presenza testimoniata dal presidente Angelo Zizzamia e dal vice presidente Nicola Caruso.

“Attraverso la partecipazione ai principali appuntamenti fieristici di settore, il Gal Start 2020 promuove un’attività di marketing territoriale e sviluppo di relazioni guardando ai temi della sostenibilità e della accessibilità in un’epoca di grandi cambiamenti e trasformazioni come quella che stiamo vivendo – afferma il presidente Zizzamia -. In tal senso sono rivolti il protocollo d’intesa siglato con l’Atp di Basilicata e un rapporto di stretta collaborazione e sinergia che abbiamo con Regione Basilicata e Provincia di Matera. Crediamo nelle fiere come strumento di promozione del nostro territorio e delle nostre eccellenze storiche, artistiche e culturali e come opportunità di crescita del territorio. Tutti i comuni dell’area Gal Start 2020 saranno rappresentati all’evento fieristico di Rimini attraverso i cataloghi realizzati nell’ambito del progetto di cooperazione tra il nostro Gal Start 2020 e il Gal Cittadella del sapere “Cammini culturali e creativi” MISURA 19 SLTP LEADER, che il Gal presenterà agli operatori turistici e nelle prossime settimane distribuirà in ciascun comune”.

“Insieme agli altri Gal lucani – ha annunciato il vice presidente Nicola Caruso -, abbiamo candidato nel nuovo bando di cooperazione, un progetto di promozione del territorio denominato “Brand Basilicata”. Questo progetto prevede una serie di azioni comuni di comunicazione e promozione tra tutti i Gal di Basilicata in sinergia con le azioni regionali e una serie di azioni territoriali realizzate dai singoli Gal, che vedrà protagonisti, il turismo, la cultura e il food”.

Matera, 10 ottobre 2023