Dove sono finiti i roboanti trastullatori del neologismo dell’abitante culturale, che è rimasto tale e quale dopo i dati a due cifre dell’anno di Matera capitale europea della cultura? Ma nell’archivio delle illusioni e delle delusioni scontate, perchè senza progettualità e cultura di impresa in un quadro di pianificazione turistica definita e gestita con professionalità si resta al palo e si va indietro. Per cui occorre rimboccarsi le maniche e lavorare con serietà. Per quest’anno, ed è un dato scontato, quanti hanno riaperto le attività dovranno lavorare con i turisti di casa visto i limiti dei flussi internazionali a cominciare dagli Stati Uniti. E rimboccarsi le maniche significa pianificazione e collaborazione tra enti locali. Il Comune va bene, fa quel che puo’, i consorzi alberghieri e della ristorazione hanno tirato fuori idee interessante ma la Regione con la filiera di enti subregionali brilla per mediocrità e assenze di idee. Non avevamo dubbi. I webinar, o seminari del web, hanno portato solo a tanto fumo… Vi abbiamo parlato della campagna di promozione della Puglia. Altro pianeta. Per cui, come evidenzia il globetrotter e pro sindaco Antonio Serravezza, avremo un turismo tricolore. Bene ma a patto di tirar fuori le nostre peculiarità, che lo scorso anno sono rimaste nell’anima degli abitanti culturali. Abbiamo risorse peculiari. Lavoriamo su quelle.

TURISMO MATERA SENZA STRANIERI

Sarà un’estate soprattutto italiana, all’insegna di un turismo più sostenibile, di prossimità. Sarà un’estate diversa, oramai l’evoluzione della pandemia in Italia e nel resto del mondo ci ha fatto capire che l’attesa per il ritorno alla normalità sarà lunga e che altrettanto lentamente la macchina turistica potrà ricominciare a ripartire adattandosi a nuovi presumibili confronti. Pare evidente che l’unico fattore propulsivo deriverà dal turismo domestico, puntando sulla voglia degli italiani di uscire finalmente da casa con tutte le precauzioni inevitabili, data la situazione.



Tutto ciò è dovuto al fatto che l’Italia è stata tra i primi a sperimentare il contagio dal virus a corona e che la maggior parte dei nostri principali mercati turistici esteri scontano un ritardo rispetto alla diffusione della pandemia che li sta portando a uscire dalla fase di emergenza dopo di noi. Nonostante le incertezze sui tempi e sulle modalità della ripartenza, il quadro delle aree geografiche e delle tipologie di località che potrebbero entrare più in sofferenza appare già oggi abbastanza chiaro che Matera sta soffrendo molto dopo il boom delle presenze di turisti del 2019. Stranamente, sembra che la politica regionale e locale non facciano nulla per aiutare ad affrontare il futuro in modo più consapevole, provando a rendere attrattive anche al pubblico italiano, o quantomeno più visibili in termini di comunicazione, Matera già nota al turismo internazionale. E’ una situazione assurda, lo dicono i numeri quotidianamente che sono decisamente al ribasso rispetto agli ultimi anni caratterizzati da una crescita vertiginosa. Matera lo scorso anno era tra le mete più gettonate tra le città d’arte italiane. C’è una percentuale di strutture ricettive che non aprirà questa estate al contrario di altre che stanno ripartendo in rodaggio, con la consapevolezza di dover vivere alla giornata. Così non si può andare avanti!