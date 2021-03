C’è poco da ridere. L’accoglienza turistica deve riguardare anche il miglior amico dell’uomo, a patto che gli riservino le attenzioni che chiede quando arrivano in albergo e devono soggiornare in una città d’arte come Matera. Se ci pensassimo in maniera adeguata e con la dovuta organizzazione potremmo diversificare e qualificare l’offerta. A parlarne con quella cultura di impresa che non prende mai nulla sottogamba è la Turismore di Matera con un seminario sul web ( webinar) sul tema ” Pet Hospitality” quando il cliente fa bau! Ne parleranno il 9 marzo Sara Merighi, Fondatrice Food For Dogs, Marianna Dimona, Presidente Albergatori Confcommercio Matera e provincia. Modererà l’incontro Giacinto Marchionna, Amministratore Turismore – Revenue & Marketing per hotels e destinazioni turistiche. E puo’ essere l’occasione per guardare ai servizi per Fido in città, che ha alcune aree di sguinzagliamento in due parchi cittadini ( del Camposanto vecchio e dei Quattro Evangelisti) mentre per gli altri, strade e marciapiedi compresi, il decoro è affidato al buon senso dei proprietari. Alcuni, una sparuta minoranza, sono un esempio di comportamento indecoroso. Serve una campagna di sensibilizzazione per evitare che Fido si arrangi dove capita e cassonetti in numero adeguato e “visibili” per raccogliere i sacchetti.



PET HOSPITALITY, quando il cliente fa bau!

Accogliere il cliente con il cane: un’opportunità da non perdere!

Webinar sulla PET HOSPITALITY:

abbracciare la pet hospitality può essere un vantaggio competitivo e aiutare la struttura ricettiva, o il ristorante a creare il proprio brand positioning, ad aumentare le proprie revenue e la propria social reputation. Non è necessario avere un’esagerata passione per gli animali ma è fondamentale avere PROFESSIONALITA’ e COERENZA.

Martedì 09 Marzo 2021 Ore 18:00

Ospiti speciali:

Sara Merighi, Fondatrice Food For Dogs

Laureata in Economia, ha sempre lavorato nel campo della pubblicità e della comunicazione in aziende quali Mondadori e Sky. In Sky si occupa di product placement in format televisivi come Masterchef e di attività di branded content sul canale Sky Arte. Con Food for Dogs realizza il suo sogno di occuparsi del benessere degli animali, utilizzando anche le competenze maturate nella comunicazione. Condivide il suo tempo libero con i suoi cani Ofelia e George e si dedica ai cani senza famiglia.



Marianna Dimona, Presidente Albergatori Confcommercio Matera e provincia

Vita diversificata e appassionata. Dopo una formazione classica e una laurea in giurisprudenza, intraprende una formazione manageriale in ambito turistico per planare nella azienda di famiglia. Impegnata nella vita pubblica con una grande passione per libri, teatro e soprattutto animali. Proprietaria innamorata di Trilly, lucky e Kiki.

Moderatore:

Giacinto Marchionna, Amministratore Turismore – Revenue & Marketing per hotels e destinazioni turistiche.

Per iscrizioni: https://attendee.gotowebinar.com/register/1157711390503167758 “