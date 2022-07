Turismo Sostenibile? Occhio alla turistificazione…

Ne abbiamo sentito parlare due anni fa , con quel protocollo di intesa siglato al Museo ‘’Ridola’’ tra Amministrazione comunale, operatori e altri soggetti di filiera che ha portato al nulla. E del resto quando si rinuncia da sempre a realizzare un piano di settore, gestito da professionalità che abbiano esperienza e si confrontano tutti i giorni con le dinamiche nazionali e internazionali delle vacanze, si continua a perdere colpi e a baloccarsi con proposte di piccolo cabotaggio, ammantati di anglicismi del vuoto a perdere, che sono il segno della mediocrità e del calo di competitività. Matera per questi e altri motivi, tranne alcune lodevoli iniziative di privati, continua ad arretrare. I turisti arrivano, certamente, pernottano quanto basta, ma il grosso è di passaggio. Va bene così? Come ripete la nota canzone di Vasco Rossi? Certamente ‘’No’’ e i nodi sono venuti al pettine senza che si muova nulla senza alcun disegno di città. E allora investire nel turismo sostenibile? Ma che lo facciano in primis gli operatori turistici, vista la “evanescenza’’ mista a presunzione degli amministratori locali. Qualcuno, saldamente attaccato alla poltrona si sentirà protetto dalle stelle, ma Matera ha bisogno di altro e di altri. Il presidente di Abbac, Agostino Ingenito, che a Matera ha presieduto e moderato il convegno’’ Matera, da Capitale della cultura a un nuovo modello di turismo sostenibile’’ che ha fornito utili indicazioni su cosa si sta muovendo a livello nazionale, evitando di utilizzare a vanvera termini come sostenibilità e destagionalizzazione e cosa può fare Matera con un Osservatorio del turismo sostenibile.



” Noi partiamo da Matera, non a caso- dice Agostino Ingenito- Perchè da ex capitale europea della Cultura vogliamo dimostrare l’importanza di determinare e costruire turismo, ma al tempo stesso anche di andare incontro alle esigenze delle città. Abbiamo vissuto prima della pandemia i benefici dei grossi flussi turistici, con i cosiddetti fenomeni della turistificazione’’. Un neologismo tra turismo e mistifcazione. Secondo alcuni esperti socio antropologici la turistificazione sarebbe quel processo- fenomeno del far raggiungere in poco tempo tanti flussi turistici in un contesto urbano che non avrebbe la possibilità di accogliere un determinato numero di turisti. E questo determinerebbe ripercussioni socio economiche sui territori. Chi vive in località turistiche maggiori ( Roma, Venezia, Firenze, per esempio) conosce, naturalmente, i tempi di concentrazione dei flussi. E il fenomeno, con la vicenda di Airbnb e di altri portali è arrivato a una nuova domanda di persone, che cercano di organizzare la vacanza da sé, come lo fa con volo low coast e destinazione. Le città hanno avuto una grande opportunità in questi ultimi anni, soprattutto per una fetta di cittadini ai quali era preclusa la possibilità di accogliere ospiti. Noi ce ne eravamo occupati nel Giubileo del 2000, quando nel 1998, con la giunta comunale di Roma guidata da Francesco Rutelli,mi preoccupai di trovare posti in più rispetto agli alberghi e trovai i cosiddetti bred and breakfast. Forme alternative di ospitalità che negli anni si sono incrementate e hanno consentito a molti cittadini e famiglie di trovare una possibilità economica, mettendo a disposizione la propria abitazione. Ora, al netto di speculatori, abusivi e di un sommerso sempre in agguato ormai il settore extralberghiero è il primo in Italia. Gli alberghi sono fermi a 39.000 dai dati Istat, invece quelle paralberghiere sono oltre 400.000’’



Come organizzare l’Osservatorio del turismo sostenibile. ‘’ La parola sostenibilità, intanto- precisa – è stra abusata. Vogliamo dimostrare che proprio dal nostro settore, e ne siamo consapevoli, che si può far crescere e qualificare questo tipo di offerta, che è un valore aggiunto dell’offerta. Vero, questo settore sta creando un disvalore sui territori. Ma anche l’emendamento di Nicola Pellicani( Pd) che proprio di recente con l’emendamento, nel decreto aiuti, che restringe le locazioni brevi va proprio in questa direzione. In Italia viviamo di continua emergenza. Abbiamo chiesto, in proposito, e da molti anni una legge strutturale. Pellicani inserisce nel decreto le restrizioni brevi nella ricca Venezia, determinando delle ripercussioni che sono già certe nella città della Laguna , Firenze a Roma. Serve lavorare a una organicità di azioni, che da un lato non scoraggi e non metta in discussione un fenomeno che sta dando ricchezza o, meglio, fonti economiche a tanti italiani e qualificare l’offerta. Noi ci eravamo riusciti con le leggi regionali. In verità, in Italia si parla tanto di turismo ma, in verità si è arrivati a istituire un Ministero solo con il governo Draghi e abbiamo 20 turismi regionali differenti. Noi eravamo riusciti, con l’impegno, che ogni regione avesse la propria legge regionale . Avevamo avviato un iter burocratico che consentisse di qualificare quello che fosse regolare da quello che non lo fosse, con le ‘scia’ amministrative. Le locazioni brevi che, in qualche modo, venivano incontro alle esigenze dello Stato di controllare gli annunci on line delle piattaforme , con il decreto Boccia del 2017,avevano imposto ai portali di occuparsi anche della esazione della cedolare secca ma non è avvenuto. Risultato? Oggi ci troviamo con una crisi economica dilagante , con una incertezza delle famiglie che mettono a reddito il proprio immobile – ripeto al netto di speculatori e abusivi-e che si garantiscono da vivere. Le città sono cambiate. Sono abitate da cittadini contemporanei che a loro volta chiedono dei servizi. Le città non sono pronte a questi grossi numeri e non sono preparate. Quale è l’obiettivo di un Osservatorio? Mettere insieme tutti gli attori della filiera e lavorare perché la sostenibilità non sia uno slash come la destagionalizzazione, altra parola abusata, ma diventi un protocollo organizzato delle città. Abbiamo bisogno di questo tipo di turismo , di questi cittadini temporanei, che visitino le nostre città e sostengano l’economia. E quindi non è più una cosa episodica. Non c’è più la retorica dello scontro degli amici albergatori con l’extralberghiero, ma c’è da guarda alla città come è oggi.E Matera, realtà emblematica con l’esperienza di capitale europea della cultura, è il luogo emblematico è il primo importante passo per dimostrare al ministro del turismo Garavaglia, a quello della Cultura Franceschini e a chi si occupa di governare i territori di legge bene quello che vivono città, comprensori e individuare delle ricette insieme.



Si è tenuto lunedì11 luglio 2022 dalle 10,30 presso la sala della Camera di Commercio della Basilicata a Matera è in programma il workshop promosso da Abbac, Ode Basilicata, Fenailp e Ordine provinciale degli architetti sul tema “Matera, da capitale europea della cultura ad un nuovo modello di turismo sostenibile”.

Individuare un nuovo modello autenticamente sostenibile per i centri storici di borghi, città e località culturali e turistiche, che stanno subendo, in questi ultimi anni, repentine trasformazioni urbanistiche e socio economiche. Questi i temi del convegno.

“La ripresa del turismo dopo le gravi ripercussioni a seguito delle restrizioni da pandemia, malgrado rincari energetici, inflazione e depauperamento risorse naturali, acuisce una problematica complessa che già da alcuni anni sta riguardano i centri storici delle città e comuni italiani. Il rischio turistificazione, le speculazioni immobiliari, l’abbandono e le nuove tendenze urbanistiche e di transizione ecologica spesso in contrasto con tutela, vincoli e burocrazia e la necessità di garantire redditi in aree desertificate. Il workshop cerca di fare il punto sulla situazione, partendo dal caso Matera, ex capitale della cultura e che ha subito trasformazioni che hanno avuto un impatto notevole sulla realtà territoriale. Previsti i saluti istituzionali di Gaspare Buonsanti, presidente dell’Ordine degli architetti per la provincia di Matera, del presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma, del sindaco di Matera Domenico Bennardi e del segretario nazionale della Fenailp Mario Arciuolo. Seguiranno gli interventi dei docenti dell’Universitá della Basilicata : Roberto Micera, docente di marketing, Ina Macaione, docente di progettazione architettonica e urbanistica, l’esperto territoriale Lorenzo Rota, Luigi Snichelotto, presidente AssoMime, con le conclusioni affidate al docente Maurizio Di Stefano, presidente nazionale di Icomos. La moderazione è affidata al presidente nazionale dell’Abbac Agostino Ingenito. Prevista la presentazione del nascente osservatorio di turismo sostenibile con l’intervento della delegata della Basilicata Ida Riccardo e il conferimento di alcuni riconoscimenti a personalità che si sono distinte per la loro attività a supporto della valorizzazione culturale, turistica ed imprenditoriale. Il workshop ha valore di seminario formativo con rilascio di tre crediti formativi per gli architetti e paesaggisti iscritti all’ordine.