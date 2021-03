Se la Basilicata dagli slogan vuoti e fallimentari come covid free, libera dal contagio covid 19 o comunque in sicurezza, ci hanno riportato nella dimensione ” sfreesc (all’inglese) e mangj” (friggi e mangia, mordi e fuggi) da turismo di prossimità, perchè questo passerà il convento dopo le chiusure annunciate di Pasqua, pasquetta, 25 aprile e 1 maggio, e allora bisogna vedere quanta voglia c’è di passare dai tavoli webinar di confronto virtuale a quelli concreti dell’offerta dalla quale partire. Antonio Serravezza. Sì, sempre lui. Rompiscatole e tenaca.Ma che ha il pregio di dire cosa non va e di suggerire come muoversi, indica come reimpostare alcuni parametri guardandosi intorno, tenendo conto delle mutate esigenze di un mercato che prima o poi- dotazione di vaccini permettendo- dovrà sbloccarsi. Anzi, come abbiamo letto in questi giorni, la Grecia ha raccolto migliaia di prenotazione dall’Inghilterra che si sta avvicinando alla ”immunità di gregge”. Stessa storia per la Cina e dintorni. E noi? Attendiamo la Provvidenza, magari legata alla digitalizzazione innovativa di non si sa che cosa e per chi, che fa capolino qua e là da vecchie e nuove indicazioni progettuali ministeriali. Nel frattempo guardiamoci intorno, nel reale, alle cose da fare…



OGNI VIAGGIO LO VIVI TRE VOLTE: QUANDO LO SOGNI, QUANDO LO VIVI E QUANDO LO RICORDI.

Matera città turistica cosa sta pensando? Siamo sempre positivi perché le limitazioni negli spostamenti a cui ci ha costretto questa pandemia, hanno fatto emergere di più il desiderio di viaggiare. Il nuovo scenario su cui ci affacciamo e le nuove esigenze dei turisti obbligano il settore turistico ad offrire proposte innovative e un servizio molto più personalizzato. Fondamentale è fornire comodità, sicurezza e un’immagine professionale. Tre valori chiave che influiscono direttamente nella scelta finale del viaggiatore. Matera non solo storia e paesaggi mozzafiato.

Cerchiamo in questo periodo di studiare per realizzare produttività per quei mesi che rimarranno del 2021. I miei consigli? Pochi e semplici come: adattare gli alloggi offrendo alcuni servizi più richiesti dai turisti; informare chiaramente sulle misure di prevenzione, di pulizia e disinfezione adottate; trasformare le prenotazioni annullate in prenotazioni per il futuro, offrendo flessibilità e sconti; ottimizzare la comunicazione con i viaggiatori e offrirgli tutte le informazioni necessarie per organizzare il viaggio, quindi preparare modelli predefiniti di email automatiche con delle guide della zona, attività da realizzare in famiglia, prodotti locali ecc.; passare a una gestione professionale ciò vuol dire trasmettere al cliente la propria esperienza con ogni azione; rendere automatica la gestione degli alloggi semplificando il proprio lavoro quotidiano per offrire un’attenzione personalizzata ed esclusiva.

Io credo molto nel turismo sostenibile e noi siamo privilegiati qui a Matera in cui la natura, i paesaggi sono i protagonisti. E’ cruciale fomentare il rispetto della natura, del patrimonio e dei valori culturali locali. Sono certo che, possedendo strumenti adeguati, si potrà riuscire a trasformare i nostri alloggi, hotel, b&b, casa vacanze, in esperienze uniche e indimenticabili. Questo deve essere il nostro passaporto per il futuro di Matera città turistica proiettata nel futuro.