Turismo. Se Matera potesse utilizzare appieno le proprie guide…

Vecchia storia. Comitive di visitatori, benvenuti a Matera, che vengono da fuori regione in autobus e con guide accompagnatrici previste da una offerta ‘’tutto compreso’’. E’ il mercato, osteggiato da alcune prese di posizione ufficiali. Ma finora segnalazioni e sollecitazioni a tutela delle professionalità locali (a Matera come altrove) sono rimaste sulla carta. Peccato perchè, oltre a essere una riduzione degli introiti per il mercato locale, la ‘’narrazione’’ delle guide ufficiali autoctone è un valore aggiunto per quanti capitano dalle nostre parti. A sollevare la questione è il globetrotter Antonio Serravezza che auspica anche il pagamento di una quota di ingresso o di sosta per gli autobus. Se ne è parlato per la tassa di soggiorno e in una ottica più vasta di una necessità, organizzativa, che si chiama piano strategico del turismo, affidato – e lo ricorderemo fino alla noia. a professionalità esperte e che operano a tempo pieno nel settore. Ma finora nulla. Le amministrazioni si succedono e si preferisce andare avanti con la politica delle “mani libere” nel solco dello scontato luogo comune che ‘’i turisti comunque vengono’’ e se si fermano ‘’giusto il tempo’’, poco importa. Una politica ottusa, dal fiato corto, senza cultura di impresa, e con un futuro segnato, condito con il fumo bruciato delle elucubrazioni ‘’stellate’’ del digitale e del ‘’5G’’. Contenti loro, ma l’offerta così si depaupera e con precise irresponsabilità…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

La pioggia abbondante caduta questa mattina non ha scoraggiato i turisti, anzi, forse erano in numero superiore ai giorni scorsi con la città baciata dal sole.

La maggior parte sono gruppi provenienti dalla Puglia e dalle crociere, le cui navi attraccano ai porti di Bari e Taranto.

Tutto positivo per la capitale europea della cultura 2019 se non fosse che questi gruppi stazionano al massimo due ore in città e sono accompagnate da guide turistiche pugliesi. Nulla da dire per la professionalità di quest’ultime ma credo che ci dovrebbe essere un accordo tra la nostra APT Basilicata e le compagnie di navigazione MSC e Costa per utilizzare i nostri professionisti locali. Oramai Matera è ben strutturata per accogliere e accompagnare i turisti a visitare i Sassi, le Murge, i Musei e quant’altro.

La massa dei turisti non deve essere solo apparenza ma deve essere anche motivo di scambio economico con i professionisti e le attività di ristorazione ecc.

Faccio notare che siamo una delle poche città turistiche italiane che non fa pagare l’entrata e il parcheggio dei pullman turistici. E’ una tassa che dovrebbe aiutare a mantenere più in ordine la città perché tutti i turisti lasciano il loro contributo nei cestini della raccolta della spazzatura, pranzano sui scalini delle chiese o sulle zone verdi del “Boschetto”.

Quindi non è tutto oro quello che vediamo, siamo contenti che hanno preferito visitare Matera ma la città deve poter vivere di tutto ciò.