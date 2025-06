Turismo responsabile. C’è anche il Vagabondo nell’AITR

Una bella soddisfazione per una realtà operativa che opera in tutta umiltà, facendo camminare…testa e gambe . Si tratta de Il Vagabondo, che ha seminato di buone pratiche e iniziative l’offerta del turismo responsabile di Puglia e Basilicata nel rispetto dei luoghi, delle tradizioni e alla scoperta di quanto spesso è dimenticato dai grandi tour dagli orari contingentati. Per farla breve è il ‘’buon turismo’’ con una iniziativa “N Stories’’ in programma dal 6 al 9 luglio ad Altamura.



IL VAGABONDO ENTRA NEL DIRETTIVO NAZIONALE DI AITR

Venerdì 20 giugno 2025, l’Associazione Il Vagabondo è stata ufficialmente nominata all’interno del direttivo dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR), un importante riconoscimento che rafforza il ruolo e la voce di una realtà locale nel panorama del turismo responsabile.

“Questa nomina rappresenta per noi un’opportunità fondamentale per consolidare il nostro impegno nel promuovere i valori del turismo responsabile e per amplificare la diffusione del nostro progetto BuonTurismo, dedicato allo sviluppo sostenibile e alla promozione delle destinazioni.” dichiara Angela Masi presidente del Il Vagabondo

L’assemblea ha confermato la presidenza di Maurizio Davolio e si è data appuntamento a breve per organizzare una programmazione triennale.

“Per noi questa nomina è un traguardo importante. È un’occasione per rafforzare la nostra presenza all’interno di un’organizzazione così significativa e per contribuire attivamente alla promozione di Aitr in Puglia e Basilicata. Siamo entusiasti di poter diffondere ancora di più i valori del turismo sostenibile e di lavorare insieme per un futuro più consapevole e rispettoso delle destinazioni che amiamo.” – conclude Angela Masi

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale dell’AITR: https://www.aitr.org e www.ilvagabondo.org

Intanto, l’associazione Il Vagabondo si prepara ad un nuovo ciclo di appuntamenti di N*Stories con una sezione dedicata proprio a BuonTurismo dal 6 al 9 Luglio ad Altamura.