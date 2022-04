Se ne era già parlato nella passata Amministrazione comunale nel solco di una miriade di protocolli di intesa, per gran parte rimasti sulla carta, durante l’anno di Matera capitale europea della cultura. Ma quella proposta di utilizzare le attrattive turistiche della Città dei Sassi per fare reta con le diverse realtà della Magna Grecia aveva avuto il respiro corto dell’assenza di cultura di impresa da parte degli enti locali (vecchia persistente pecca) e dall’ individualismo di filiera. Ora quella proposta è ritornata ed è stato, comunque positivo, riparlarne. In attesa che determinate condizioni maturino, altrimenti resteranno le buone intenzioni e le foto ricordo affidate alla stella polare di nocchieri e navigatori del passato. La proposta, illustrata nel corso di un incontro a Mulino Alvino, dopo i saluti iniziali del commissario prefettizio di Trebisacce Carlo Ponte, e del sindaco di Matera Domenico Bennardi, e dai proponenti – come indicato nella locandina dell’evento. Da Matera a Sibari lungo i territori segnati dalla presenza di figure del passato come Italo, un eroe che avrebbe regnato sul popolo italico degli Enotri,Ulisse (re di Itaca e protagonista dell’Odissea), e Federico II di Svevia imperatore illuminato per un itinerario turistico culturale che collega Matera a Sibari. E’ la finalità del progetto ” Viaggio nella Storia. Da Matera a Sibari e la Costa dei Tre Miti. Italo Ulisse e Federico” presentato a Matera, nel corso di un incontro tra amministratori locali e da soggetti privati, che vede come capofila il Comune di Trebisacce (Cosenza), impegnato a realizzare il progetto, insieme ai comuni del comprensorio ionico. Il programma intende promuovere itinerari e beni culturali e ambientali ,contrassegnati dall’accessibilità e fruizione, programmati anche in relazione a Matera capitale europea della cultura 2019 e ai legami storici e ambientali con la costa jonica metapontina e di Taranto.



Nel corso dell’incontro è stata presentata anche la ”Carta di Trebisacce e Matera” nata con l’intento di sensibilizzare e promuovere l’accessibilità universale “come approccio metodologico finalizzato a costruire un’esperienza turistica accessibile, condivisa, inclusiva e felice”. La Carta rappresenta un documento di indirizzo sul tema dell’accessibilità. Identifica una serie di punti in grado di dare vita ad un approccio metodologico che favorisca in modo concreto, efficace e condiviso l’avvio di una programmazione a breve, medio e lungo termine per quanto riguarda l’accessibilità turistica e culturale di grandi e piccole comunità. Argomenti e contenuti condivisibili che richiedono oltre a cultura di impresa l’apporto delle due Regioni, che non hanno mostrato finora volontà e capacità per muoversi in tal senso. Se ne riparlerà quando i tempi saranno maturi e quando verrà fuori gente capace e con un visione d’insieme, che non vediamo all’Orizzonte. Del resto Matera ha i suoi problemi. Servono fatti.E ne abbiamo avuto contezza nel corso della presentazione del progetto tutto privato di Secret Music Matera 2022 alla Cava del Sole intitolata a David Sassoli. Sul futuro di quel sito, legato alle sorti della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” silenzi per mediocrità, presunzione e opportunismo consolidati. La Regione tace mentre nella capitale del divano si ammira il cielo stellato. Che qualcuno non tiri fuori il progetto balzano della città dei sogni? La cosa non ci meraviglierebbe.Ma restiamo devoti a San Tommaso,sempre.