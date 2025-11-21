Turismo per Matera e dintorni. Un Forum per Cam…minare

Il programma degli incontri e dei contributi di esperti e di imprenditori che verranno dal Forum organizzato dal Consorzio degli albergatori materani, il 26 novembre prossimo in Casa Cava, è di quelli che può rafforzare il lavoro di rete tra Matera, la Puglia dove la cultura d’impresa ( lo diciamo per cognizione di causa) tra enti di promozione e organizzazione e operatori turistici va avanti con una programmazione che continua a dare risultati. I tavoli di confronto vanno bene ma servono fatti e sintesi, in cui ognuno fa la sua parte, indica percorsi e soluzioni e mette mano al portafogli…Un modello di buone pratiche, tranne poche eccezioni, che stenta a partire dalle nostre parti dove le lamentele o l’attendere di attingere alla tassa comunale di soggiorno come a un bancomat(e l’assessora comunale al turismo Simona Orsi su questo punto ha chiuso i rubinetti) sono una litania ricorrente quando c’è un calo di presenze turistiche. E allora è naturale guardare alla Puglia, avanti anche nel sistema dei trasporti come emerso in un recente incontro in Confindustria ( https://giornalemio.it/cronaca/aereporto-di-bari-di-puglia-e-basilicata-si-puo-fare/ ) e dell’innovazione, per lavorare insieme . E questo non può che essere di buon auspicio per scuotere il settore e attivare percorsi per coinvolgere il Metapontino, le aree interne e quei centri della Basilicata dove il turismo, grazie ad attrattori di vario tipo, può cambiare le sorti dell’economia territoriale e frenare l’emigrazione. Ma per fare rete occorre potenziare i servizi: i collegamenti tra Matera e Pietrapertosa e Castelmezzano, per esempio. E qui serve che la Regione investa, superando le problematiche oggettive che oggi ha nel gestire al meglio il settore, con degli interventi che richiedono ”coraggio e volontà politica”. Altrimenti è bene che gli imprenditori facciano da sè attivando in proprio il servizio, se si vuole dare in concreto un segnale di operatività. Chi si fa avanti? In Municipio, alla conferenza stampa di presentazione, c’era Tommaso Mariani presidente del Consorzio albergatori materani, che è una parte della galassia di operatori del turismo materano. Mano alla organizzazione, alla tasca e alla programmazione. E su quest’ultimo termine l’assessora Orsi ne ha fatto – come ha ricordato- una ragione di vita oltre che professionale. Attendiamo i risultati e, soprattutto, la progettualità operativa che auspichiamo possa venire fuori dal Forum. Noi, per quanto visto nel recente passato, crediamo nei fatti…e restiamo devoti a San Tommaso.



COMINICATO STAMPA

A Matera la prima edizione del Forum del Turismo

Presentata in conferenza stampa a Palazzo di Città

Matera, 21 novembre 2025 – È stata presentata questa mattina, nella sala Mandela del Comune, la prima edizione del Forum del Turismo, in programma a Matera dal 26 al 28 novembre. All’incontro hanno preso parte il sindaco di Matera Antonio Nicoletti, l’assessore al turismo Simona Orsi e il presidente del Consorzio Albergatori Matera (CAM) Tommaso Mariani.

Il sindaco Antonio Nicoletti ha aperto i lavori sottolineando come «il Forum del Turismo rappresenti un importante segnale di collaborazione tra istituzioni e operatori. Un segno che il sistema turismo continua ad aprirsi a nuovi collegamenti e relazioni con altri territori, organizzando attività e strategie che possono generare nuove opportunità per l’intera comunità. Sosteniamo questo confronto perché ci permette di pianificare con maggior precisione il futuro turistico di Matera che, se per il CAM oggi ‘guarda a Levante’, resta una città baricentrica tra il sistema pugliese, quello lucano e il sud-mediterraneo, pronta a esprimere tutto il suo valore per l’intero territorio appulo-lucano».

Il 26 novembre, nella cornice di Casa Cava, a partire dalle ore 10, si terrà la giornata tematica “Matera guarda a Levante”, interamente dedicata ad analisi dei dati, strategie di sviluppo, creazione di sinergie e apertura a collaborazioni interregionali. Protagonisti dei lavori saranno i grandi player del settore (Booking.com, The Data Appeal), analisti di CoStar Group, APT Basilicata, Puglia Promozione, e i sindaci di Matera, Bari, Lecce, Ostuni, Monopoli, Castellaneta, Alberobello, Policoro.



Tommaso Mariani (CAM) ha aggiunto che «il Forum non si esaurisce nella narrazione della destinazione. Questa iniziativa consente di acquisire dati preziosi – oltre a quelli sulle semplici presenze – utili a sistematizzare meglio il comparto e a valorizzare comparti strategici come l’outdoor, con la promozione del Parco della Murgia, e di continuare la presenza di Matera sulla stampa nazionale ed europea, grazie anche alla partecipazione di dieci giornalisti italiani e francesi, fra cui Florence Dyan, responsabile del Guida Michelin per il sud Italia, al press tour che rafforza ulteriormente la reputazione della città».

L’assessore Simona Orsi ha concluso: «questo appuntamento conferma la volontà di Matera di crescere con un’offerta turistica sempre più qualificata e attenta ai visitatori. Il lavoro con il CAM e gli operatori consente di sviluppare nuove strategie, intercettare mercati emergenti e migliorare i servizi affinché Matera sia competitiva tutto l’anno. Le interlocuzioni già avviate col tavolo del turismo e i dati che emergeranno da questo forum sono funzionali alla stesura del piano strategico del turismo di Matera per i prossimi cinque anni».

La partecipazione alla giornata tematica del 26 novembre è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito www.consorzioalbergatorimatera.it compilando il form dedicato.



Forum del Turismo – Matera guarda a levante

Il programma

26 Novembre 2025 – Casa Cava, Matera

10:00 – Panel 1 | Conoscere i dati per programmare

Un confronto tra big player del mercato e analisti sui dati turistici più recenti e le tendenze, con focus sulla città di Matera e sui territori contigui.

Apertura del Forum

Tommaso Mariani – Presidente CAM

Modera Sergio Palomba

Intervengono

Marco Casali – Market Team Manager Booking.com

Giada Nardelli – Account Manager Booking.com

Alina Minut – Senior account manager CoStar group

Mario Romanelli – Sales director The data appeal

Matteo Visceglia – Responsabile sistemi informativi APT Basilicata

Stefano Tricarico – Vice presidente AssoRistoratori Matera

Mara Maggiore – Responsabile ufficio Osservatorio Puglia promozione

Gino Marchionna – Amministratore Turismore



11:45 – Panel 2 | Sinergie Puglia–Basilicata, Parte I

Amministratori locali e rappresentanti istituzionali discutono le opportunità di collaborazione tra destinazioni contigue, con un focus su promozione integrata e definizione di un’identità turistica interregionale.

14:00 – Panel 2 | Sinergie Puglia–Basilicata, Parte II

Il confronto con amministratori locali e rappresentanti istituzionali continua, con nuovi contributi su strategie comuni e progetti condivisi per lo sviluppo turistico.

Intervengono

Antonio Nicoletti – Sindaco Comune Matera

Margherita Sarli – Direttore generale APT Basilicata

Pietro Petruzzelli – Assessore allo sviluppo economico con delega al turismo, Comune Bari

Adriana Poli Bortone – Sindaco Comune Lecce

Vito Signati – Direttore “ASSET”

Enrico Bianco – Sindaco Comune Policoro

Rita Orlando – Manager culturale Fondazione Matera-Basilicata 2019

Francesco De Carlo – Sindaco Comune Alberobello

Francesco Garofalo – Direttivo PMI Confindustria Basilicata

Niki Maffei – Assessore al turismo Comune Ostuni

Angelo Annese – Sindaco Comune Monopoli

Giambattista Di Pippa – Sindaco Comune Castellaneta

Matera Academy

15:30 – Panel 3 | Verso il 2026: la crescita del turismo outdoor

Esperti e professionisti del settore presentano dati, casi studio e prospettive legate al turismo all’aria aperta: cammini, cicloturismo, turismo lento e sport all’aria aperta.

Intervengono

Ottavia Grassi – Responsabile Prodotto turistico Puglia Promozione

Giovanni Mianulli – Presidente Parco della Murgia materana

Andrea Gelsomino – Co-fondatore The Outdoor project

Angelo Fabio Attolico – Già Membro del Comitato Ministeriale del Turismo in Italia

Rocky Malatesta – Presidente Consorzio di gestione della Riserva statale e Area marina protetta Torre Guaceto

Ezio Spano – Delegato Nazionale AIGAE per cammini e mobilità dolce

Gianni Pisicchio – Presidente CEAS il Carrubo