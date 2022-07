Turismo intelligente? Possibile nuova frontiera

Fare le vacanze senza stress e nel massimo relax traendone benefici psico-fisici. E’ questo che cerca di spiegare il collega Armando lostaglio nella nota che segue uggerendoci una destinazione di viaggio esclusiva e a pochi chilometri da Potenza quale La Voce del Fiume a Brienza.

La parola tranquillità proviene dal latino tranquillĭtas, trans (oltre) e quies (quiete), è un transitare nella quiete. E’ quanto noi tutti auspichiamo spesso, quando veniamo travolti dalla routine di questo tempo frenetico.

Brienza si offre verde e solare nella Valle del Melandro, porta d’ingresso alla arcaica bellezzalucana. Ci troviamo a pochi chilometri dai Monti Alburni, e nel cuore della Basilicata. Vi scorre il fiume Pergola, a dominarlo è il borgo con il Castello Caracciolo: qui ha sede la dimora di charme La Voce del Fiume, che non è un b&b qualsiasi, è luogo ditranquillità. Ogni ambiente della dimora – recuperata con competenza da Rocchina Adobbato – è su più livelli, nella roccia,ed emana un fascino particolare: nell’insieme rende un unicum di serenità. Qui, come non spesso accade, si riscontra il genius loci, lo spirito del luogo ben più accentuato che in un altrove di frettoloso consumo; forse perché sa privilegiare il valore intrinseco dell’esistenza. Ed è su questa tesi che, vitale, si incunea una nuova attività di Salute e Benessere.

La Voce del Fiume si propone come momento di accoglienza salutare, forse unico nella regione: in collaborazione con l’Associazione Igea Salute e Benessere,dal 18 luglio prossimo, arricchirà la propria offerta di accoglienza con trattamenti olistici per il benessere psicofisico. Un esperto di omeopatia e medicina medievale, il dottor Angelo Marino, ha preferito proprio questo luogo per offrire una gamma innovativa di servizi alla persona. “Per me – sottolinea Rocchina Adobbato – sarà un servizio in più da porgereai miei ospiti a completamento di una offerta già ricca.”

I trattamenti saranno effettuati dal dott. Marino che offre una miriade di trattamenti olistici ad alto contenuto energetico per il raggiungimento del reale benessere psicofisico, in linea con i latini: “Mens sana in corpore sano”. La Voce del fiume, il castello medioevale, il canto degli uccelli e il verde che circonda la dimora storica, faranno sì che gli ospiti possano godere di un riposo e di una rigenerazione salutare, mediante massaggi olistici e vari trattamenti benessere. Grazie ai nuovi servizi e alla sinergia con l’Associazione Salute e Benessere, con l’esperienza consolidata del dott. Marino, la Voce del Fiume,si conferma “scrigno del benessere”, completando la sua offerta turistica in maniera intelligente. Un rinnovato concetto di vacanza: non solo scoperta del territorio e delle sue peculiarità, ma anche riscoperta di se stessi. Si effettueranno i rituali di dimagrimento localizzato, colazioni personalizzate in base alle proprie esigenze (intolleranze alimentari), rituali rigenerante piedi con riflessologia plantare e digitopressione. Verranno riprese tecniche medioevali, come le antiche coppettazioni lungo la colonna, brividi di medicina naturale, cure personalizzate con le erbe officinali del Parco Appennino Lucano. Fitoterapia, medicina naturale, omeopatia, floriterapia e psicologia emozionale, ioniterapia e idroozono terapia, saranno il volano della salute. Dunque, è la natura che ci cura. Alcuni trattamenti si faranno in una grotta naturale del B&B, altri all’aperto sui terrazzi e nel giardino dove è stata allestita anche una tinozza con idromassaggio all’ozono, a contatto diretto con la natura.

(armando lostaglio)