Webinar, tavoli del turismo per l’emergenza covid 19 sono andati bene, ci mancherebe, per sentire e annotare di quello di cui il settore ha bisogno.Ma di programmazione da parte della Regione Basilicata assolutamente nulla. Cgil, Cisl e Uil e associazioni datoriali e culturali, che dal 2018 al 2019 hanno martellato per avere un confronto con quanti si sono occupati a vari livello del programma ” Matera capitale europea della Cultura” e con tutti i nodi gestionali, puntualmente venuti al pettine, e poi aggravati dall’emergenza virus a corona, lunedì 27 luglio scenderanno in piazza per prendere il toro per le corna. E cioè una Regione, che finora non sente ragione, per una situazione oggettiva e tutta di natura politica, che riporta sempre allo stesso nodo : eterodirezione nelle scelte, mediocrità gestionale. Tanta buona volontà. Ma non c’è programmazione, visione d’insieme e confronto sulle cose da fare. Cambiano gli uomini, ma la politica del ”protesta pure, tanto noi andiamo avanti comunque” nonostante gli indicatori negativi dell’Istat su emigrazione, calo demografico, invecchiamento, debolezza infrastrutturale e di movimentazione. E se si ferma il turismo o stenta a ripartire , come hanno ricordato a Matera nel corso di una conferenza stampa Eustachio Nicoletti ( Cgil), Giuseppe Amatulli (Cisl) e Bruno Di Cuia. Come se ne esce? Programmazione dell’offerta turistica, e in particolare di quella legata alla valorizzazione del patrimonio ambientale e cuturale della provincia di Matera e della Basilicata, valorizzazione del brand internazionale ”Matera 2019” per rafforzare l’integrazionte tra le diverse aree del comprensorio regionale. I sindacalisti, nel rimarcare l’assenza di confronto e la mancata adozione di provvedimenti efficaci quanto a programmazione nel settore turistico, hanno chiesto che Regione, in primis, enti locali, associazioni si attivino -lavorando in sinergia- per attivare efficaci politiche di marketing e di promozione turistica. ” E’ un impegno collettivo -hanno detto Cgil, Cisl e Uil- che viene richiesto per le nostre comunità sempre più in difficoltà, e che coinvolge innanzitutto il governo regionale, chiamato a dare efficaci e urgenti ai cittadini e sopratutto ai giovani”.



L’appuntamento è per lunedi 27 luglio 2020 alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto. Con un invito rivolto al presidente della giunta regionale Vito Bardi e ad altri rappresentanti dell’esecutivo, alla realtà provinciale , aree interne, operatori turistici. A dar man forte, come riporta il volantino, ci saranno Centro Carlo Levi, Amici della Biblioteca ”Tommaso Stigliani”’, Uisp Basilicata; Associazione B&B, Associazione Lino Perrone, Teatro dei Sassi, Rete studenti medi Matera, Collettivo Donne, Uisp Matera, Associazione sportiva ecos, Associazione Loe, Comitato Acqua Pubblica, Energheia, Associazione Agenzie di viaggio-Fiavet Campania Basilicata e Matera Internazional Photography. Naturalmente la protesta continuerà, come hanno ricordato i sindacalisti, anche perchè al turismo è legata la gamma dei servizi e della mobilità. C’è la vicenda delle funzioni dell’Ospedale di Matera (riforma Asl) e quella dei collegamenti. Vecchia storia, fallimentare, per la inadeguatezza e l’opportunismo di quanti non hanno saputo e voluto programmare per tempo le priorità e le cose da fare. Se la Regione Puglia ha attivato autonomamente nelle scorse settimane le due navette dall’aeroporto di Bari a Matera, mentre in Basilicata siamo ancor al confronto tra enti locali un motivo c’è…Se i sindaci di Basilicata attendono collegamenti decenti perchè i turisti possano raggiungere i loro comprensori, non le singole località, da Matera o Potenza un motivo c’è… A chi serve e a che serve una Basilicata che non vuole o non sa programmare? Altro che festeggiamenti per i 50 anni di vita della Regione. Il futuro sono le aree metropolitane di Bari e Napoli. La logica dei numeri ci penalizza. E’ solo questione di tempo,ma nei fatti…



IN SINTESI I MOTIVI DELLA PROTESTA

Le organizzazioni sindacali le associazioni datoriali, di settore, e quelle culturali, sportive e del volontariato, con la partecipazione dell’Amministrazione Provinciale, del Comune di Matera e di rappresentanze istituzionali delle aree interne, invitano i cittadini alla mobilitazione a sostegno delle ragioni ampiamente disattese dalla Regione Basilicata per il rilancio produttivo e occupazionale degli operatori del comparto.

Lamentano:

• Le disattenzioni della Regione Basilicata nei confronti del territorio della provincia di Matera travolto dagli effetti drammatici del covid-19 manifestate dall’assenza di programmazione per riavviare e rilanciare la filiera del turismo in generale e di quello culturale in particolare;

• La mancata adozione di provvedimenti efficaci per garantire collegamenti intra ed extra provinciali e regionali che consentano ai visitatori di raggiungere senza difficoltà località cittadine, costiere e delle aree interne;

• La inadeguatezza della campagna di promozione turistica di Matera e della sua provincia;

• L’inefficacia di risorse e di misure consistenti per venire incontro alle difficoltà gestionali degli operatori alle prese con gli effetti di una crisi senza precedenti;

• La mancata convocazione di un Tavolo di concertazione più volte invocato per individuare con urgenza le azioni necessarie per mettere in sinergia il potenziale storico, naturalistico, culturale e ambientale del territorio;

• L’assenza di un confronto al riguardo con le parti sociali (sindacali, datoriali, di settore, associazioni culturali, sportive e del volontariato) e con le istituzioni presenti sul territorio.