Turismo: focus su driver e strumenti finanziari di supporto alla filiera

La sezione Turismo di Confindustria Basilicata, in collaborazione con UniCredit, promuove un’iniziativa rivolta alle imprese lucane del settore per illustrare e approfondire i principali driver e gli strumenti finanziari per il supporto alla filiera turistica.

L’incontro – dal taglio pienamente operativo e basato sul confronto diretto con gli operatori economici – si terrà venerdì 12 aprile, con inizio alle ore 15, a Policoro, nella sala convegni dell’hotel San Vincenzo Resort.

I lavori saranno aperti dai saluti dal presidente della sezione, Giovanni Matarazzo, del vicepresidente di Confindustria Basilicata Francesco D’Alema e di Giuseppe Vignali, Area manager Puglia Centro e Basilicata di UniCredit.

A seguire, gli interventi di Simona Olivadese, referente Turismo di UniCredit, sul tema “Lo sviluppo di un’offerta turistica integrata per la valorizzazione dei territori – Made4Italy”, di Mattia Barchetti, responsabile marketing Intelligence Nomisma sulle attività e i dati dell’Osservatorio Turismo Nomisma per UniCredit e di Angelo Santo Truncellito, senior manager sviluppo di UniCredit sul ruolo della banca e gli strumenti finanziari per il supporto alle imprese del settore.

Una tavola rotonda sulle best practice e le azioni concrete per la crescita sostenibile del turismo moderata da Truncellito, sarà animata dagli interventi di Francesco Garofalo di Destinazione Basilicata, del presidente Giovanni Matarazzo, del direttore generale di APT Basilicata, Antonio Nicoletti e di Vincenzo Portico, referente cash management Region Sud UniCredit.