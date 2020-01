Bastano un Qr code, percorsi tattili, un video con il linguaggio Lys e cortesia, che è sempre un ottimo biglietto da visita , e anche visitatori con diverse abilità come non vedenti o sordi, possono apprezzare le tante attrattive della Città dei Sassi. Ne abbiamo avuto contezza assistendo all’arrivo, presso la casagrotta del Casalnuovo, di una piccola comitiva di non vedenti, accolti da Pietro Colapietro ”arcinoto artigiano della ceramica sonora” che ha recuperato e allestito con tanta pazienza e non pochi sacrifici quegli ambienti e da Luca Petruzzellis, guida turistica, tra i ‘pionieri’ di un turismo alternativo, se vogliamo di nicchia, che pone attenzione verso fasce di turisti che hanno particolare esigenze di mobilità. E cosi dopo il saluto di ‘Benvenuti!’ la dimostrazione pratica, è già all’ingresso, come la tecnologia possa far superare non poche barriere fisiche e culturali. Sul pannello della ”mobilità sostenibile” e con l’ausilio di letture tattili e di un Qr code attivato con il telefonino è possibile, per quanti hanno limiti visivi ascoltare quanto c’è da visitare, raggiungendo gli ambienti espositivi che rappresentano vari momenti della casa e della vita contadina: dal focolare, alla camera da letto fino alla cantina -stalla. Ci sono i corrimano, le asperità del pavimento sono state livellate e altri accorgimenti si stanno realizzando perchè Pietro e Luca fanno di esperienza virtù…annotando gli eventuali suggerimenti dei visitatori. E’ l’altra frontiera del turismo e a tutti deve essere consentito di visitare Matera, con le dovute facilitazioni di accessibilità. Luca ci parla di quanto hanno fatto a Tenerife (Spagna) dove le ”barriere” sono state abolite in tutti i sensi e per tutte le fasce di visitatori. A Matera, pochi, non mancano i buoni esempi. C’è solo da rimboccarsi le maniche e intervenire laddove occorre. Se nei rioni Sassi la pavimentazione è sconnessa a causa di danneggiamenti o scarsa manutenzione o al piano ci sono barriere su scivoli, percorsi tattili, perchè occupati da fioriere o veicoli che bloccano o limitano gli accessi e allora serve darsi una mossa. Magari toccando gli indisciplinati nell’affetto più caro, il portafogli…



DAL SITO https://www.casagrottadelcasalnuovo.com/la-casa-grotta

La Casa Grotta del Casalnuovo è un ottimo esempio per poter conoscere e comprendere la storia e la cultura della popolazione contadina materana, antica di migliaia di anni. Data certa della sua esistenza : 1474 d.c.

La Casa Grotta del Casalnuovo è composta da 5 ambienti scavati su tre livelli, con annesse stalla e cantina. Gli ambienti sono:

la corte, l’ingresso originario della casa

lo stanzone, il nucleo originario della casa scavata

il focolare, la zona in cui si cucinavano i cibi e si utilizzava anche per dormire

la stalla, comprende 4 postazioni e relative mangiatoie scavate nella roccia

la cantina, la zona più bassa della casa

la neviera, la riserva di ghiaccio

All’interno si potranno ammirare gli arredi e gli attrezzi originali della famiglia che ci ha abitato fino al 1958.

All’uscita della Casa Grotta troverete un fornitissimo book shop e un negozio-laboratorio di artigianato artistico nel quale il visitatore potrà acquistare i prodotti in ceramica realizzati completamente a mano.

E’ possibile, inoltre, trovare conforto nel punto ristoro interno bevendo un buon caffè ed usufruire dei servizi igienici a disposizione dei ns visitatori.

Orari di apertura

da aprile ad ottobre tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30 orario continuato.

da novembre a marzo tutti i giorni dalle 9,30 alle 17,30 orario continuato.

Costo biglietto intero € 2,00 – ridotto € 1,50

audioguida compresa nel costo d’ingresso in italiano, francese, inglese, spagnolo, giapponese, russo, tedesco.

