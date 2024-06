Turismo è vita. C’è una rete in Basilicata che vuol fare 131…

Entusiasmo, professionalità, lungimiranza ci sono ed è il miglior biglietto da visita per cercare di smuovere la condizione di una Basilicata,a cominciare dalla provincia di Matera, dalle mille opportunità ma che deve fare i conti con problemi comuni…agli altri 100 centri più piccoli che medi e grandi della provincia di Potenza. Lo spopolamento, favorito dal taglio di servizi, da una rete infrastrutturale e dei trasporti che deve fare i conti con i dissesti idrogeologici e con le carenze di una programmazione degli interventi, spesso non supportata da lungimiranza, da una visione di insieme che crei le condizioni per attrarre visitatori, investimenti, il ritorno e la presenza dei giovani. Per farla breve: senza cultura di impresa si fa poca strada. E allora l’ascolto, il confronto, la proposta e, chissà, la progettualità, con una pianificazione credibile e sostenibile, può contribuire a risolvere una parte di problemi e a lavorare sulle opportunità.

Così è nato un format televisivo per raccontare opportunità e criticità dei comuni del Materano, per coinvolgere la Regione Basilicata nella soluzioni dei problemi e promuovere i territori. E l’obiettivo di “Rete 31 – Matera provincia chiama Basilicata regione”, diffuso nella filiera tv e sociali di basilicatamedia.it e sulle emittenti ” Cronache lucane” e ” La Nuova” (ma un’altra potrebbe aggiungersi come ha annunciato Franco Braia per Mef) che ha diffuso la prima puntata dedicata ai Comuni di Pomarico e Miglionico.



L’iniziativa, illustrata a Matera, è stata ideata dal giornalista Sergio Palomba, realizzata dalle società Mef (rappresentata da Franco Braia) e Rvm Broadcast( rappresentata da Mario Raele) sostenuta dalla Provincia di Matera (rappresentata dal presidente Piero Marrese) e dalla Regione Basilicata (rappresentata dal consigliere Luca Braia, che ha ricordato l’inserimento di un articolo dedicato nella programmazione regionale). Il format prevede la diffusione di 16 puntate, delle quali 15 dedicate a due comuni per volta, e l’ultima alla sola città di Matera, rappresentata in conferenza stampa dall’assessore al turismo Tiziana D’Oppido. ” Obiettivo di Rete 31- hanno degli organizzatori- è quello di far conoscere a fondo le nostre realtà, favorire collaborazioni, ma anche giungere alla soluzioni di problemi che spesso sono comuni, come infrastrutture e dotazione di servizi, favorire investimenti e creare le condizioni perchè i giovani possano restare o ritornare”.



E il lavoro realizzato ha consentito di far scoprire, conoscere, realtà interessanti, inedite, che hanno sorpreso e non poco quanti hanno girato per i Comuni, intervistando sia gli amministratori locali che i ”cittadini attivi” . E i colleghi Carmela Cosentino e Pasquale Santilio hanno fatto riferimento ai giovani che restano, a quelli che vorrebbero tornare e a un associazionismo che può essere il motore della ripresa per tanti centri. L’inziativa si prefigge l’obiettivo di estendere il format anche per gli altri 100 Comuni della provincia di Potenza. Basilicatamedia dedicherà,inoltre, speciali sulla festa del 2 Luglio per i lucani all’estero. Il gruppo, che si è dotato di uno studio per trasmettere e lavorare, allestito al pianterreno del palazzo della Provincia, è impegnato a 360 gradi- come si suol dire- per diversificare, potenziare offerta e produzioni. Nel frattempo guardate la prima puntata su basilicatamedia.it, sui canali social e tv dedicati