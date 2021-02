A segnalarcelo ancora una volta e con una pazienza di Giobbe un nostro lettore, Aldo, che in via Fiorentini, in quella parte del Sasso Barisano, ci opera nonostante i limiti e le stagioni colorate dell’epidemia da virus a corona. Quel bagno è chiuso da tempo e, in vista, di una possibile e graduale ripresa dei flussi turistici in Primavera, gradirebbe che quell’importante servizio possa essere ripristinato, in sicurezza, naturalmente. E per quell’appuntamento, riecheggiato nella sala convegni del Museo archeologico “Domenico Ridola”, per la presentazione del Patto ” E-Matera” sul turismo sostenibile, invita l’Amministrazione comunale a tenere in considerazione -tra le priorità- proprio i servizi di accoglienza al turista. I rioni Sassi rappresentano un polo di attrazione per le visite turistiche. Si cominci da ora con un sopralluogo tecnico. Per verificare se c’è bisogno di interventi di qualsiasi tipo, perchè igiene e funzionalità contribuiscono a mantenere gli standard di sicurezza contro il covid 19, oltre che a costituire un credibile biglietto da visita dell’offerta turistica.