…e così hanno deciso di autosospendersi da quel tavolo sul turismo sostenibile, scaturito dal progetto ‘’E Matera’’, seguito all’incontro presso il Museo Ridola del febbraio 2021 https://giornalemio.it/cronaca/al-lavoro-matera-prova-a-ripartire-con-il-turismo-sostenibile/ . Del resto la pratica dei protocolli di intesa si ripete, ma con poco costrutto, nelle diverse amministrazioni che si sono avvicendate in via Aldo Moro,con il boom dell’inconcludenza che si è avuto durante l’anno di Matera capitale europea della cultura. E con tanto di doppioni come accaduto con Taranto e Bari. Servono fatti e volontà da parte di tutti. Le restrizioni della pandemia da virus a corona sono per gran parte superate, grazie ai vaccini, l’impegno del G20 è passato come grande vetrina internazionale (di E – Matera si doveva parlare dopo quell’evento) ma l’organizzazione dell’offerta turistica resta al palo. Vecchia storia. Serve organizzazione e con un piano di settore, che va affidato a professionalità esterne di settore che possano monitorare, correggere quello che non va e lavorare per tempo alla promozione. Il Comune ha i suoi limiti organizzativi di organico, nelle scelte privilegia alcune cose rispetto ad altre, ma anche gli operatori devono lavorare meglio e insieme. Volontà e organizzazione. Carta e penna, guardandosi negli occhi, per promuovere nel complesso e ‘’per tempo’’ l’offerta Matera. E se non si è in grado di farlo da soli. Beh, ritorniamo al punto di partenza. Senso di responsabilità e mano alla tasca, se occorre. Sappiamo quali sono le potenzialità di Matera, i suoi punti di forza, quelli deboli e le carenze di sempre. Allora? Al lavoro, in attesa che il governo di via Aldo Moro trovi stabilità e concentrazione sulle priorità.

COMUNICATO STAMPA

Le associazioni di categoria si autosospendono dal Tavolo Tecnico del Turismo

Dopo 12 mesi di stasi le scriventi Associazioni di categoria si autosospendono dal tavolo tecnico del turismo e dal patto E-Matera, e chiedono all’Amministrazione Comunale una vera programmazione delle attività.

A oggi il settore turistico, settore maggiormente provato dalla crisi pandemica malgrado 3 mesi di piena attività, è impossibilitato a garantire un futuro e riconfermare gran parte dei 7.500 posti di lavoro del comparto.

L’inadeguatezza delle scelte politiche incide sul futuro economico della città. Gli innumerevoli incontri si sono risolti solo nella creazione di un portale. Il patto per il turismo sostenibile E-Matera è rimasto finora un contenitore vuoto, malgrado le proposte fatte dai partecipanti in rappresentanza delle Associazioni sottoscrittrici all’incirca un anno fa.

È importante precisare che tale patto aveva ottenuto il gradimento e il sostegno delle Associazioni imprenditoriali, sindacali, di categoria e dell’intera comunità, perché avrebbe potuto rappresentare i punti cardine su cui fondare una strategia di rilancio sulla base di una nuova visione turistica.

Posto che i progetti camminano sulle gambe delle persone, malgrado l’impegno profuso dall’Ufficio Turistico, duole constatare che oggi la struttura è sottodimensionata rispetto al lavoro che ci sarebbe da fare.

Le scriventi, pertanto, auspicando una rapida soluzione della crisi al Comune di Matera, invitano l’Amministrazione a dare al tavolo tecnico del turismo un carattere realmente operativo. Le Associazioni sono pronte a presentare alla nuova giunta una serie di proposte potenzialmente in grado di risollevare il settore turistico.

È opportuno, infine, che il Sindaco, già oberato da numerosi impegni, individui una figura competente ed esperta, consapevole delle sensibilità promosse dagli operatori, cui attribuire la delega al turismo, per poi lavorare a una programmazione degli eventi e delle attività e a una pianificazione organica che punti alla promozione e alla promo-commercializzazione della città di Matera, di concerto con l’Apt Basilicata e d’intesa con la Regione Basilicata.

Matera, 22 ottobre 2021

Le Sezioni Turismo di

CONFAPI Matera e Provincia

CONFINDUSTRIA BASILICATA

Confcommercio Matera

Confimi Basilicata

CNA Matera

Confesercenti – Assoturismo Matera

Confartigianato Matera

FIAVET Campania – Basilicata

Associazione B&B Matera

Associazione Ristoratori Matera

Consorzio Albergatori Matera