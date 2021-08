Beh. I segnali di ripresa ci sono. I turisti, in prevalenza italiani, arrivano a Matera, in base a quanto stabiliscono le norme anticovid e a quel minimo di sicurezza dato dai vaccini. Servivano e servono fiducia e ottimismo, come ripeteva il buon Tonino Guerra da Pennabilli (Rimini) in un noto spot televisivo. Negozi, bar, ristoranti aperti e l’economia che torna a girare.



Ma occorre guardare avanti, organizzarsi per bene tenere l’onda lunga che dovrà stabilizzare e far crescere l’industria delle vacanze. Per farlo occorre organizzarsi, lavorando con professionalità, serietà, per obiettivi e verificando sul campo quello che non va ed è da migliorare, colmando con un piano di settore che non c’è che va messo a punto e gestito, con i criteri detti prima. Il covid ha cambiato le abitudini, dice nelle riflessioni Antonio Serravezza. Ma anche Matera deve cambiare passo e mentalità. Buone lavoro su questo tema a operatori, amministratori e a quanti hanno deciso di trascorrere le vacanze nella Città dei Sassi.

IL COVID CAMBIA LE ABITUDINI

Il mese di agosto, precisamente le settimane a ridosso di ferragosto, è per la maggioranza delle persone associato a ferie e vacanze. L’immagine che comunemente leghiamo a questo periodo è quella di negozi chiusi e strade deserte nelle città lontane dal mare. Quest’anno però non si assiste a questo scenario: tutti i bar e i ristoranti hanno deciso di rimanere aperti nella speranza di poter recuperare quanto la situazione, dovuta dalla pandemia, gli ha portato via nei mesi trascorsi. Una tendenza che riguarda metropoli come Roma, Firenze, Napoli e città culturali come Matera nello specifico questo fenomeno coinvolgerà prevalentemente le zone centrali rispetto a quelle periferiche.

Per molti quest’estate è segnata da turismo di prossimità o comunque un turismo che guarda molto di più all’Italia piuttosto che all’estero. Un’estate diversa dal solito quindi, così molti negozianti decidono di non abbassare le loro saracinesche e rimanere aperti nonostante le consuete ferie di agosto. Ristoranti, bar e negozi di abbigliamento, anche parrucchieri e gommisti queste le attività che sono rimaste aperte. È un importante segnale di ottimismo.

Ci si augura che i servizi basilari messi in campo dall’amministrazione comunale possano affrontare con intelligenza il maggior flusso di turisti che hanno scelto la nostra bellissima città unica al mondo.