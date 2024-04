Turismo e centri storici. Se Venezia è “Serenissima”…Matera non sta serena

Che legame c’è il Leone di San Marco, simbolo di Venezia e il Bue lasso dal piede fermo che campeggia sullo stemma di Matera? Ma il turismo con i flussi continui, di entità e conseguenze, è di impatto diverso. L’incontro promosso dall’Unitep con il professor Emanuele Giordano dell’Università di Tolone, https://giornalemio.it/eventi/turismo-e-centri-storici-che-succede-a-matera-il-prof-giordano/, è servito ad alimentare il dibattito e a porre l’interrogativo su dove sta scivolando Matera, senza piano strategico del turismo, con una politica delle mani libere che finisce con la domanda scontata: ” Ma in che mani sciagurate siamo? E poi si lamentano che la cuccagna di Matera 2019 via via viene meno…” Inevitabile. Senza competenze, professionalità, programmazione si fanno solo passi indietro. E i fatti lo confermano, aldilà del luogo comune che ” A Matera, i turisti vengono , comunque”. E allora?



Venezia da mezzo secolo buono, con il festival del Cinema, piazza San Marco, il ponte di Rialto, l’acqua alta, la storia dei Dogi, i viaggi e i traffici con l’Oriente di Marco Polo, fino a tre anni fa con i traghetti che attraccavano in laguna, al molo di San Marco ha denunciato la eccessiva presenza di visitatori. Disagi e poi i residenti che sono sempre meno. Pochi in centro, il resto a Mestre e dintorni e poi la desertificazione delle attività artigiane, fatta eccezione per i vetrai dell’isoletta di Murano, i restauratori di gondole, i costruttori di maschere, sempre meno, pressati da venditori di extracomunitari e dai franchising nazionali e internazionale. Altro che made in Italy a denominazione di origine controllata! Un assedio continuo, che ha portato di recente a una iniziativa dell’Amministrazione comunale con un ticket di 5 euro per entrare in centro e con prenotazione.



Situazione da valutare alla distanza, ma apprezzata dagli economisti come ha osservato Giordano, che ha riposto ad alcune domande degli allievi dell’Unitep di alcuni ospiti.E tra questi Lorenzo Rota, con una domanda pertinente sul turismo sostenibile e sull’evenienza che nel centro storico non ci siano più residenti. Risposta misurata da situazione estrema, ma Venezia da piazza San Marco a calli e campielli, sarebbe comunque visitata ”in silenzio” come i vicinati dei rioni Sassi. E poi i servizi, le attività produttive come quelle dell’artigianato artistico,delle botteghe espulse dal centro e rimpiazzate da quelle dei souvenir di produzione industriali (in maggioranza) gestite da extracomunitari, che riescono a pagare canoni di locazione elevati. Il presidente della Cna, Leonardo Montemurro, si chiede il perchè di quei ricorrenti investimenti, ricordando il tentativo fatto dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, ”zio Raffaele” come lo chiamano in tanti, di regolamentare quella ricorrente spoliazione del sistema economico tradizionale. Provvedimento bocciato in consiglio e spazio al libero mercato…”



Possibile si è chiesto Montemurro che non si abbia amore per la nostra città, per la sua storia, la sua identità?” Se poi parte dei turisti arriva con borsa termica, mangia un pezzo di focaccia e va via non meravigliamoci. Se il settore lamenta una riduzione degli introiti e con una prospettiva di una contrazione dell’offerta è il caso di darsi una mossa. La politica delle mani libere non paga e la mediocrità ‘stellare’ oscura il presente.



Giordano ha ascoltato, risposto e ha lasciato all’uditorio, sotto lo sguardo soddisfatto del magnifico rettore dell’Unitep Costantino Dilillo, tre temi di riflessione . Eccoli. Peccato che non ci fossero nè amministratori e nè consiglieri comunali ad ascoltare e magari a contattare una professionalità materana valorizzata e apprezzata altrove. Giriamo loro le conclusioni.”…In assenza di adeguata regolamentazione il fenomeno turistico entra il conflitto (spesso frontale) con la residenzialità dei centri storici”, ” Il dilagare delle locazioni brevi e la questione della casa sono elementi fondamentali residente,ma non sufficienti, per comprendere la difficoltà dei centri storici a mantenere una popolazione”. E infine un riferimento alla crisi che si insinua nel settore ricettivo, della ristorazione e dei servizi, quando non si riesce a intercettare cambiamento e la competitività che monta da altre realtà. ” Gli effetti negativi del turismo-conclude Giordano-toccano ormai non solo gli strati socialmente fragili della popolazione, ma anche una parte sempre più importanti della classe media”. Più chiaro di cosi…Ma nella ex capitale del divano si dormono sonni tranquilli o quasi. E il risveglio già ora riserva sorprese. Se Venezia è “Serenissima” e studia soluzioni, non facili, Matera non è serena o quantomeno non se ne accorge o fa finta di non vedere e sentire. Come la Bella Addormentata sul posto. Arriverà un Principe Azzurro a svegliarla a suon di scapaccioni? Ed è quello che ci vuole!