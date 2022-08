Turismo e carte bollate. Prisco chiede dimissioni Sindaco e incontro con il Prefetto

Ormai siamo al ”non c’è il due senza il tre…” e l’operatore turistico materano Luca Prisco ha preferito non aprire in mattinata (10 agosto dedicato alla notte delle stelle cadenti) la casella di posta elettronica certificata (p.e.c) perchè potrebbe trovare altre sorprese, dopo la notifica sanzionatoria da 10.000 euro per l’esercizio non autorizzato di ”attività di viaggio e turismo” nel chiosco sequestrato di via Lucana. E lui,a pochi metri da quel chiosco con i sigilli del sequestro, che rappresentano una pessima immagine per il turismo locale, tira fuori l’aspetto politico della vicenda per come è maturata e per l’assenza di interventi del sindaco pentastellato Domenico Bennardi, con deleghe al turismo. Ne chiede,pertanto, le dimissioni con tutta la giunta perchè non tutelerebbe i cittadini. Ha annunciato che esporrà la questione al Prefetto e che non esclude possa tenere anche ” un comizio per invitare a non votare per i ”’Cinque stelle”, mentre i suoi legali seguono la situazione.



” Pensavo si fosse giunti al massimo dell’imbarazzo dopo il sequestro dell’infopoint- dice Luca Prisco–In questo momento non è più un aspetto amministrativo, penale , ma puramente politico. Mi stanno aggredendo. Mi rivolgo direttamente al sindaco Bernardi, per una totale incapacità del rispetto della democrazia e dei diritti dei cittadini ”. E qui ha citato le dichiarazioni , sulle quali ha evidenziato contraddizioni e perplessità, rilasciate alla TgrRegionale dall’assessore alla mobilità e polizia municipale Michelangelo Ferrara. ” Chiederò al prefetto, ha detto riferendosi al sequestro dell’infopoint’, al quale illustrerà anche con video quanto accaduto, se Matera sta vivendo uno stato di polizia o di democrazia” Visto che l’Amministrazione pubblica, sia il sindaco, che la giunta e il partito di rappresentanza ,M5S, si sta rifiutando di dare qualsiasi spiegazione non a me , ma alla popolazione…E ringrazio le centinaia di materani che mi stanno dando forza ad andare avanti con messaggi e strette di mano. Se non dovesse cambiar nulla – aggiunge-Prisco chiederò il boicottaggio ”democratico” del voto, alle politiche del 25 settembre, nei confronti del M5S: Chiederò, con tutte le autorizzazioni del caso, di tenere un comizio pubblico il prossimo 4 settembre, insieme ad altri amici che vorranno essere con me , e l’unico slogan sarà quello di non votare il M5S” . Nel giorno delle possibili stelle cadenti non sappiamo se Prisco, qualora dovesse scendere in piazza, se punterà il dito verso il M5s ufficiale di Giuseppe Conte, che correrà da solo, o contro un altro pezzo del Movimento ” Insieme per il futuro” che ha seguito nella diaspora Luigi Di Maio. Ci sono margini per abbassare i toni, la strada di una conferenza di servizi resta, e ricomporre la ”cosa”visto che la questione ha seguito un altro iter ? Con nota datata 8 luglio, del Settore gestione del territorio e servizio urbanistica, notificata allo stesso Prisco e per conoscenza al servizio Patrimonio e Polizia Locale del Comune? Attendiamo che nel cielo di via Aldo Moro cada una stella.E’ la notte di San Lorenzo.