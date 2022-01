…E invece siamo punto e daccapo. Le puntuali osservazioni e richieste di ”interventi” di associazioni di categoria come Assoturismo di Confesercenti, dopo un bilancio non certo entusiasmante come quello natalizio, tra disdette da pandemia di varianti covid 19 e concorrenza delle promozioni da venerdi neri (black friday)la dicono tutta sull’occasione sprecata perchè Matera e la Basilicata diventassero ”libere dal covid” o ”covid free” con gli abusati termini di ”sostenibilità e resilienza” come ripeteva uno slogan regionale della scorsa estate. Il lavoro di rete tra mondo produttivo, sanitario e dei controlli (naturalmente) affidato al senso di responsabilità di tutti alla fine è finito nel mare del ”faremo e diremo”, con la chiusura della filiera di sicurezza su tamponi ed eventuali cure, insieme ai covid hotel mai istituiti, tranne in qualche piccola realtà. Poteva essere l’investimento giusto per attenuare la doppia mazzata da crisi da covid ( disdette inevitabili) e dall’aumento della bolletta energetica. Qualcuno è stato formica, lungimirante, e ha parato il colpo. Altri per un motivo o per un altro no. Si cercano soluzioni e risorse (lo sta facendo il Governo) per ridurre – per quanto possibili – il calo di fatturato che energia e varianti da covid procureranno per le prossime settimane, in attesa che arrivi la primavera e la nuova stagione turistica. Ma evitiamo di essere troppo ”free” …



COMUNICATO STAMPA ASSOTURISMO CONFESERCENTI

Il commercio e turismo materano tracciano la storia fra un Natale pieno di disdette ed un futuro incerto fatto di imposte da pagare e l’aumento delle utenze energetiche

Le festività natalizie sono di fatto terminate e con esse il gran caos che le ha accompagnate; infatti i commercianti e gli operatori turistici materani avevano riposto nelle festività natalizie appena trascorse tutte le loro speranze per una ripresa e per mettere da parte due anni nefasti a causa della pandemia Covid19 ma, trascorsi i primissimi giorni di dicembre che facevano ben sperare, si è piombati nel caos più assoluto dove l’unica certezza è stata rappresentata dalle numerosissime disdette piovute nelle strutture turistiche e nella ristorazione. Le iniziative già programmate a Matera per le festività natalizie non hanno sortito l’effetto sperato perché le presenze turistiche si sono di gran lunga ridotte a causa dei provvedimenti emanati per far fronte all’incalzare dell’epidemia Covid19.

Le giornate di Natale e Santo Stefano non sono state degne di nota, mentre qualcosa di interessante, dal punto di vista delle presenze e dei coperti si è visto nelle giornate immediatamente prima e dopo Capodanno. Da oggi tutto si è raffreddato e da quello che si apprende dai media, ci aspettano mesi freddi in tutti i sensi, per fronteggiare la pandemia che non ha alcuna intenzione e di mollare la presa.

Per il commercio invece si sono vissute giornate in chiaroscuro; è mancata la presenza turistica mentre invece il “consumo interno” ha fatto registrare momenti interessanti soprattutto per il settore alimentare. Anche i regali hanno subito un raffreddamento rispetto ad un paio di anni fa, quando la pandemia non la faceva da padrona. I saldi non sono partiti con la giusta marcia, colpa forse del “Black Friday” durato tutto il mese di novembre, della clientela fidelizzata che riceve sconti dal proprio negoziante di fiducia tutto l’anno e degli acquisti on line.

Vero dramma è ora far fronte ai mesi che verranno, storicamente non copiosi sotto l’aspetto economico per le nostre attività e con il Covid che costituisce un punto interrogativo per il prossimo futuro; pertanto le nostre imprese sperano in ristori che devono riguardare la cassa integrazione dei dipendenti, aiuti economici emergenziali per sopperire ai mancati incassi e per far fronte ai pagamenti di tasse ed imposte e utenze energetiche le cui tariffe stanno registrando aumenti esponenziali.

Fondamentale sarà il ruolo della Regione Basilicata nella direzione indicata e come già avvenuto in un recente passato a sostegno dell’economia del commercio e del turismo duramente provata che non ha certezze per l’immediato futuro.

Matera, 10 gennaio 2022