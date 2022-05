Quando una nostra attività turistica si segnala a livello internazionale, grazie alle scelte dei visitatori, per qualità e varietà dell’offerta, è un valore aggiunto per la Città dei Sassi pur in assenza (volutamente) di un piano strategico di settore e delle professionalità giuste per gestirlo. Vecchia storia che non può essere affrontata con l’inconcludenza di corto respiro della dimensione virtuale e digitale. E allora l’arrivo a Matera della cerimonia di premiazione del ” News Uk Travel Awards 2022” , il prossimo 29 giugno,(con una sinergia tra Enit, Apt e PugliaPromozione) che premierà una eccellenza come Palazzo Gattini Luxury hotel ( vincitore, della sezione Luxury Lifestile Awards 2022) è un bel segnale di considerazione verso Matera che è, piaccia o no, il biglietto da visita internazionale del turismo di Basilicata. E con un valore aggiunto in più che è rappresentato dal positivo collegamento con la Puglia. Ne abbiamo avuto conferma con la presenza a Matera di una parte degli ospiti che hanno partecipato al ”Gucci Cosmogonie Live” svoltosi nella vicina Casteldelmonte ( Bari). Moda, musica, storia e tanto turismo di qualità, che fa rima con professionalità e programmazione. La Basilicata, sotto questo aspetto, a causa di limiti oggettivi politico gestionale, ha tanto da lavorare. Ma ci sono realtà e imprenditori illuminati che sono già sulla strada buona.



dal sito www.palazzogattini.it

I “News UK Travel Awards 2022” a Matera

HOME BLOG I “NEWS UK TRAVEL AWARDS 2022” A MATERA

Il conto alla rovescia è iniziato nell’attimo stesso in cui il nome di Matera è stato associato ai News UK Travel Awards 2022, cerimonia dedicata alla consegna dei più prestigiosi riconoscimenti del settore dei viaggi.

E, quindi, non vediamo l’ora che arrivi il 29 giugno per vivere questo evento.

I premi News UK Travel Awards 2022 vengono assegnati attraverso il voto dei lettori di due dei quotidiani più importanti nel Regno Unito (News UK è il gruppo editoriale che pubblica giornali come il “The Times” o il “The Sun”) che, in questo modo, esprimono il loro apprezzamento per i più importanti stakeholder del mondo del turismo e per le destinazioni turistiche. Le categorie votate sono: città preferita, Paese preferito, miglior tour operator, miglior compagnia crociere. Inoltre, la grande novità di quest’anno è l’introduzione di premi dedicati alla sostenibilità e alla migliore destinazione emergente.

Grazie alla collaborazione tra Enit, APT Basilicata e Puglia promozione, un gruppo internazionale di esperti di viaggi e di responsabili delle organizzazioni attive nel settore turistico, sarà accolto in Basilicata e in Puglia: le due regioni avranno un’ulteriore possibilità di essere proiettate in uno scenario turistico internazionale.

I partecipanti all’evento saranno guidati ad approfondire la conoscenza delle loro bellezze artistiche e naturali, visiteranno i siti più importanti ed entreranno in contatto con la cultura e il patrimonio enogastronomico locale.

A Matera, poi, gli ospiti dei News UK Travel Awards 2022 avranno la possibilità di ripercorrere le orme di 007, cimentarsi nel fare il pane tradizionale, visitare la Cripta del Peccato Originale e assaggiare i prodotti stagionali locali.



“Palazzo Gattini Luxury Hotel is a winner!”

HOME BLOG “PALAZZO GATTINI LUXURY HOTEL IS A WINNER!”

“Palazzo Gattini Luxury Hotel is a winner!”

Non ci sono parole per descrivere la gioia e l’orgoglio che abbiamo provato quando abbiamo letto le parole che certificano che Palazzo Gattini Luxury Hotel ha vinto i Luxury Lifestyle Awards 2022 nella categoria Best Luxury Boutique Hotel in Italy.

Lo scopo di questo premio è quello di individuare le eccellenze nel settore dell’accoglienza per fare in modo che standard elevati siano mantenuti nell’intero settore turistico a livello internazionale. E l’eccellenza di Palazzo Gattini si è fatta notare dal comitato organizzatore e promotore del Luxury Lifestyle Awards.

Palazzo Gattini continua a distinguersi per la professionalità e per la reputazione impeccabile: elementi che sono alla base del nostro lavoro e ci consentono di fornire un servizio di primo ordine a tutti i nostri ospiti.

Non possiamo che condividere questa notizia e la nostra gioia con voi che, scegliendo Palazzo Gattini per le vostre vacanze, i vostri momenti di relax o i vostri impegni lavorativi, ci dimostrate di apprezzare la qualità del nostro servizio, stimolandoci a fare sempre qualcosa di più.