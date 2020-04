La definizione non è nuova e ci ricorda le prime strategie degli Enti provinciali del turismo di Basilicata, che avevano autonomia territoriale e,inizialmente, gestionale e guardavano alle potenzialità dei visitatori delle regioni vicine come Puglia e Campania in particolare per ‘’vendere’’ negli anni Ottanta i primi pacchetti dei fine settimana dalle nostre parti. Impresa non facile per i limiti infrastrutturali e di mobilità di Matera e del suo comprensorio e per l’individualismo esasperato che contrassegnava la mentalità degli operatori turistici poco inclini all’associazionismo. Qualcuno dirà che, nonostante il passaggio della stagione euforica del quinquennio che ha portato a Matera capitale europea della cultura, sotto sotto problemi e difficoltà sul piano culturale ancora resistono e se non ci si è dotati di un piano strategico, preferendo una politica dalle mani libere, non meravigliamoci più di tanto se dovremo ripartire dal gradino più basso e con molta umiltà. E allora il turismo di prossimità ci sta tutto. Ce lo impongono i limiti di sicurezza imposti dai rischi di epidemia da contagio da coronavirus. E alla stessa maniera si stanno attrezzando anche le regioni vicine. Fare rete, puntare su specificità, specializzazioni in attesa di tempi migliori? Non fasciamoci la testa prima di essercela la rotta. Le riflessioni di Vincenzo Nicoletti, esperto in marketing digitale, e i consigli in cinque punti sono una base di confronto per provare a organizzarci, con senso di responsabilità, umiltà e professionalità. Il fai da te visto in passato ha il fiato corto…altrimenti avremmo ora a disposizioni una base di saperi e di esperienze (se vi piacciono gli anglicismi utilizzate il know how)da cui ripartire. Buona lettura e al lavoro. La stagione estiva è alle porte. E Puglia e Campania, regioni di prossimità, stanno ingranando la terza in attesa di innestare le altre, se ci saranno le condizioni per farlo.

Come cambiano le tendenze di consumo: IL TURISMO DI PROSSIMITA’

E’ innegabile riconoscere i cambiamenti che le nostre vite hanno subito in poche settimane.

Siamo stati costretti alla distanza forzata dai nostri affetti e dal mondo che ci circonda, concentrando il nostro tempo, le nostre attività, fra le quattro mura della nostra abitazione.

Questi mutamenti hanno inciso pesantemente anche sulle nostre tendenze di consumo che hanno provocato uno shock dei mercati. Domanda e offerta confuse da un emergenza poco gestibile e poco prevedibile.

I provvedimenti di lockdown hanno messo in standby il concetto di globalizzazione che da diversi decenni eravamo abituati ad affrontare e a vivere senza sosta, progettando i nostri viaggi oltre oceano e calendarizzando gli spostamenti di lavoro senza alcun tipo di limite temporale e territoriale.

Il ritorno alla normalità sarà un processo graduale e non immediato come tutti vorremmo, anche nel caso in cui l’industria farmaceutica concepisca in tempi record un vaccino che necessiterà comunque dei tempi di produzione e commercializzazione.

Uno dei business più colpiti è quello turistico che subirà delle conseguenze molto pesanti e ogni località dovrà pensare e applicare dei “piani cuscinetto” per ridurre i danni economici di questa emergenza. Fare previsioni certe su quando si potrà tornare alla libera circolazione, anche per gli scienziati, in questa situazione, è impossibile, ma si possono provare a immaginare gli scenari possibili.

Nel caso in cui le misure di contenimento riescano a limitare la diffusione del virus, accederemo alla Fase 2, come la chiama il governo. Ovvero una fase di convivenza col virus in cui i business riprenderanno adeguandosi ad alcune restrizioni. Il Turismo potrà essere soggetto oltre che alle distanze fisiche anche alla limitazione degli spostamenti. Questo potrà riguardare la situazione interna del nostro Paese. Invece per quanto riguarda gli spostamenti all’estero, in entrata e in uscita, ci sarà ancora da aspettare e saranno commisurati all’andamento dell’emergenza negli altri Paesi. Oltre a dei fattori strettamente dipendenti dalla diffusione del virus, ce ne saranno altri di natura sociali e psicologici che colpiranno la gente e che avranno un effetto disincentivante sui viaggi in generale. Quindi ci sarà una diminuzione degli spostamenti causata dalle restrizioni e quella causata dagli strascichi psicologici, sociali e economici che questo Covid-19 si porterà dietro. Dovremo abituarci ad un nuove gite, viaggi e spostamenti che si racchiudono nel concetto di TURISMO DI PROSSIMITA’.

Inoltre il turismo non essendo un business on-time, se pur non integralmente, possiede una fase di prenotazione che è diversa da quella di pagamento e di consumo e questo rappresenta e rappresenterà un altro ostacolo verso la ripresa poiché accentua un problema con cui il sistema economico sta già facendo i conti: la carenza di liquidità. I problemi legati alla prossimità e alla carenza di liquidità devono essere i punti di partenza da cui devono nascere dei piani di rilancio.

Ci potrebbero essere diverse soluzioni da mettere in campo:

1. La maggiore flessibilità delle prenotazioni. Per combattere la sfiducia del consumatore, bisognerà che il sistema di prenotazione sia incentivante e quindi che abbia una politica di cancellazione flessibile e un pricing, soprattutto in prima fase, accessibile.

2. L’ intensificazione dei trasporti nelle brevi tratte. Il turismo ridurrà inevitabilmente le distanze e bisognerà ridimensionare l’offerta sulla scorta di questo. Il focus potrebbe essere l’ aumento delle corse di breve distanze con il rispetto delle distanze di sicurezza.

3. Un piano turistico itinerante. La situazione attuale ha bisogno che venga fatto un lavoro sull’esperienza turistica perché il rischio che il comparto corre è di non vedere la luce fino a quando tutto tornerà alla normalità. C’è bisogno di un prodotto che sia vendibile anche al turista che abbia già una discreta conoscenza della location con delle novità che lo rendano più appealing. Questo significherebbe correre ai ripari per il canale Ho.Re.Ca ad eccezione degli alberghi che vedrebbero comunque la permanenza media del turista calare, com’è logico che sia per un bacino d’utenza proveniente dalle zone limitrofe.

4. Il supporto del digitale. Anche in questa situazione gli strumenti digitali accelererebbero la ripresa e bisognerebbe prenderne coscienza. Immaginiamo un’applicazione che illustri degli itinerari possibili, immaginiamo a delle app più user friendly per l’acquisto del biglietto per un viaggio di tratta breve, immaginiamo un social network per i food lovers.

5. La promozione turistica. Il turismo di prossimità non è una cosa scontata e merita di essere pubblicizzato nel giusto modo. Bisogna che si dia spazio alle campagne di sensibilizzazione per la valorizzazione del turismo locale.

Le soluzioni sopra citate si riferiscono ad una fase di transizione che esisterà e ci accompagnerà inevitabilmente alla normalità. Questa fase merita attenzione e non bisogna fare l’errore di proiettarsi già in una situazione normalizzata. L’incertezza che ci separa dalla normalità, non può rubare ancora tempo. Bisogna che ci si dedichi a progettare come deve avvenire la rinascita economica di questo settore che rappresenta il 13% del PIL del Paese.

Vincenzo Nicoletti, esperto Marketing Digitale