Turismo – Con Pollino Experience a San Valentino Rotonda diventa una love destination

Per San Valentino Rotonda e il Pollino si propongono come una perfetta destinazione per gli innamorati che vorranno vivere un’esperienza unica e indimenticabile. L’Albergo Diffuso “Il Borgo Ospitale e tutte le altre strutture alberghiere e della ristorazione, riunite sotto il progetto Pollino Experience (la SPA “Eufrasia”, la Trattoria Braceria “A’ Rimissa” e il Rifugio “Fasanelli”), sono pronte ad offrire pacchetti speciali per gli innamorati che decideranno di trascorrere una breve vacanza romantica sul Pollino. Le quattro offerte proposte permettono di scegliere diverse soluzioni, ognuna delle quali prevede la possibilità di poter vivere a pieno la bellezza del Pollino, il suo scenario magico e assaporare i suoi prodotti tipici unici al mondo e riconosciuti da tutti come vere e proprie eccellenze enogastronomiche.

Per venire incontro alle esigenze e alle tante richieste già pervenute, sarà possibile usufruire del pacchetto scelto, da prenotare entro e non oltre il 14 febbraio, fino a 3 mesi dopo l’acquisto. Pollino Experience vuole dare a tutti coloro che si amano la possibilità di trascorrere del tempo nella bellezza della natura del territorio, recentemente raccontato dalle telecamere del Tg1, che con l’inverno si fa ancora più suggestivo ed emozionante.

Per conoscere tutti i dettagli delle offerte è possibile andare sul sito pollinoexperience.it oppure contattare direttamente l’Albergo Diffuso “Il Borgo Ospitale” al numero: 0973 661170.