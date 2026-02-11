Turismo? C’è da tanto promuovere con storia e luoghi dei piccoli centri

A dirlo, dopo aver attinto alle memorie dei centri del Metapontino, in particolare, è Vincenzo Maida, giornalista, scrittore che fa parlare- dopo averli consultati- gli archivi, le biblioteche che parlano di personaggi e storie in grado di ‘’stuzzicare’’ l’interesse dei visitatori, alla ricerca di novità, misteri, protagonisti dei territori. E il turismo, quello etichettato con i termini delle radici o della sostenibilità, ha bisogno di questo per accrescere l’offerta. Così Maida, che denuncia i limiti di una Basilicata che nelle classifiche del Turismo è penultima, nonostante la partecipazione alla Borsa internazionale del Turismo, tira fuori consigli utili per smuovere l’ambiente. Ma a patto che ci siano volontà e cultura d’impresa… Eccole per ‘’Lor signori’’, come si diceva un tempo. Sono Pitagora e la sua scuola a Metaponto, la guerra di Pirro contro i romani con gli elefanti sulle colline del Metapontino, Quinto Orazio Flacco, Isabella Morra e Benedetto Croce, Francesco Lomonaco e Alessandro Manzoni, Vincenzo De Leo e Luigi Mercantini con la nota poesia La spigolatrice di Sapri, Nicola Sansanelli con il suo Ventunora a Santarcangelo, le fattorie Greco-Romane e i percorsi storici e naturalistici, Nicola Romeo, il nonno era di Cirigliano, con l’Alfa Romeo . Naturalmente Vincenzo, che ha scritto tanto su questi e altri argomenti è a disposizione per ‘diversificare’’ l’offerta…



LA BASILICATA ALLA BIT, MA Ѐ AL PUNULTIMO POSTO IN ITALIA

Non è il primo anno che partecipa, ma i risultati non arrivano, siamo al penultimo posto davanti solo alla Calabria . E intanto si registrano unanime dichiarazioni entusiastiche basate sul nulla.

Anche quest’anno la Basilicata é presente alla BIT di Milano (Borsa Internazionale del Turismo), il 10.11 e 12 febbraio, tramite l’APT, diversi comuni e le massime rappresentanze regionali.

I toni trionfalistici del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e di quello dell’APT Margherita Sarli, si riferiscono ad un trend nazionale positivo, registrato nel 2025 rispetto al 2024, delle presenze nelle strutture già esistenti. Ma il dato non incide sulla classificata tra le regioni e men che mai sull’economia complessiva della regione, sull’arresto dell’emigrazione, soprattutto giovanile, sullo spopolamento della maggior parte dei centri collinari e montani, sull’occupazione giovanile e non, etc. etc.

Il ministero del Turismo fa infatti sapere; “Nel 2025, il turismo in Italia ha registrato una crescita record, confermandosi leader in Europa per tasso di saturazione. Il Veneto si conferma la prima regione per presenze turistiche, seguito da un gruppo di testa composto da Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna e Campania. Le mete balneari dominano le preferenze, ma cresce l’interesse per la montagna e i borghi.”

Da Forza Italia alla Sinistra strema si sprecano gli elogi per l’ennesima partecipazione alla BIT, ma si tratta di dichiarazioni che non sono il frutto dello studio e dell’approfondimento del fenomeno turistico, ma di estemporanee esternazioni. Come negli altri anni siamo certi che non seguirà alcun monitoraggio per verificare quante agenzie turistiche hanno inviato da noi i visitatori, quanti ne sono arrivati e che riflessi hanno avuto sull’economia regionale e sull’occupazione.



È facile prevedere che non vi saranno risultati apprezzabili e che il turismo vero si concentrerà nelle località già note e nei villaggi sul mare.

Tali località ormai si promuovono da sole e sarebbe più opportuno agganciarsi a loro per valorizzare le altre potenziali risorse regionali e i borghi più interessanti, con la realizzazione di servizi navetta, per tentare di intercettare almeno una piccola percentuale di flussi turistici nostrani.

La Basilicata nel settore turistico è al penultimo posto tra le regioni italiani, come in altri settori ci segue soltanto la Calabria, che sta messa peggio di noi.

L’industria del turismo non si implementa con l’improvvisazione o l’estemporanea partecipazione ad eventi di carattere internazionale, dove i risultati apprezzabili sono conseguiti da agenzie che hanno una maturata esperienza nel settore e possono contare su strutture ricettive, di cui per ragioni oggettive e soggettive sono sprovvisti i nostri piccoli comuni.

Il turismo “mordi e fuggi”, come è noto, non produce effetti sull’economia dei luoghi interessati.

Anche per questo motivo la maggior parte delle strutture è localizzata nelle regioni del Nord (46,2%), il 28,9% nel Centro e il 24,9% nel Mezzogiorno.

Il turismo è uno dei principali fattori che influenzano l’economia di un paese. Quando il turismo aumenta, può portare molti benefici al paese in termini di occupazione per la popolazione locale e reddito per gli imprenditori e il paese nel suo insieme.



Si prevede che ancora una volta al primo posto la regione che vedrà un aumento maggiore in ambito turistico sarà il Trentino Alto Adige, luogo scelto da tantissimi viaggiatori che vogliono perdersi nella natura incontaminata delle Dolomiti.

Mentre la città con più turisti in Italia si confermerà Roma, forse il centro urbano con il maggior numero di visitatori del mondo.

Tra le prime otto regioni figurano le regioni del Nord e del Centro, bisogna scendere al settimo e all’ottavo posto per trovare la Campania e la Sicilia. La Basilicata figura, come abbiamo già scritto, tra le ultime.

La partecipazione della Basilicata alla BIT di Milano fu pubblicizzata con enfasi e con squilli di tromba, anche negli anni precedenti, ma calato il sipario se ne parlerà il prossimo anno, senza che nel frattempo accadrà nulla di significativo.



Abbiamo dato uno sguardo al programma dei tre giorni interessati e oggettivamente la Basilicata poteva fare di più e meglio. L’elenco dei personaggi, dei luoghi, e delle vicende storiche e culturali che potrebbero rappresentare un potente attrattore, perché hanno un forte target nazionale e internazionale, sarebbe davvero lungo, ma sono ignorate negli eventi della tre giorni : Pitagora e la sua scuola a Metaponto, la guerra di Pirro contro i romani con gli elefanti sulle colline del Metapontino, Quinto Orazio Flacco, Isabella Morra e Benedetto Croce, Francesco Lomonaco e Alessandro Manzoni, Vincenzo De Leo e Luigi Mercantini con la nota poesia La spigolatrice di Sapri, Nicola Sansanelli con il suo Ventunora a Santarcangelo, le fattorie Greco-Romane e i percorsi storici e naturalistici, Nicola Romeo, il nonno era di Cirigliano, con l’Alfa Romeo, etc..etc…

Ma per promuovere tali risorse bisogna studiare.

VINCENZO MAIDA