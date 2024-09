Turismo balneare 2024: Basilicata migliore meta estiva per il mare in Italia.

La favola del Sabbia d’Oro Beach Club di Scanzano Jonico continua. Grazie ai voti della giuria, la spiaggia si è aggiudicata il titolo di “Best Beach Design 2024”. Da quattro anni, il beach club, guidato dal manager Giuseppe Ferrara, vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Basilicata, si distingue nell’offerta balneare italiana, consolidando una posizione di leadership nel settore.

Il successo del Sabbia d’Oro Beach Club è frutto di investimenti significativi in termini di infrastrutture e servizi di alta qualità, nonostante le incertezze legate alla direttiva Bolkestein. La struttura ha saputo attrarre un crescente flusso di turismo internazionale, oltre che da diverse regioni italiane e dai paesi limitrofi.

«Da anni ricopriamo un ruolo di primo piano nel comparto balneare, portando una nuova visione e regalando ogni stagione nuovi servizi ai nostri ospiti. Essere inclusi nella guida dei migliori beach club italiani e segnalati da “Identità Golose” è solo un ulteriore riconoscimento del nostro impegno. Abbiamo realizzato matrimoni con vista mare e cene “fine dining” a piedi nudi, con lo chef che cucinava direttamente davanti ai commensali», ha dichiarato Giuseppe Ferrara.

La stagione 2024 ha registrato un incremento sostanziale del 20%, con un picco di presenze straniere pari al 15%. Il 9% delle transazioni è stato generato da turisti stranieri, di cui il 5% proveniente dagli Stati Uniti. Numeri che testimoniano la crescente attrattività della Basilicata a livello internazionale.

«Oggi più che mai, la politica deve cogliere l’opportunità e avviare una programmazione seria che porti strumenti e servizi utili allo sviluppo del settore. Stiamo già lavorando a progetti di destagionalizzazione, come il “Natale al Mare”, che prevede la creazione di un villaggio natalizio unico nel suo genere, in grado di regalare alla Basilicata un evento di rilevanza mondiale. Ho inviato un dossier a tutti gli enti competenti e attendo risposte. Da qui si capirà se la politica saprà cogliere la visione o resterà miope. Un ringraziamento speciale va a tutti gli ospiti, al team di lavoro e alla famiglia che hanno reso possibile una stagione estiva straordinaria», ha concluso Ferrara.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.